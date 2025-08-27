Un aliado de la OTAN encuentra un dron de ataque ucraniano y cuando piden explicaciones señala a Rusia

Sesión plenaria de los lideres de la OTAN, en la cumbre celebrada en La Haya (Países Bajos), el 25 de junio de 2025.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, no han sido pocas las ocasiones en las que drones y aviones no tripulados rusos han sobrevolado territorio OTAN, ya sea en Letonia, Estonia o incluso Polonia en alguna ocasión.

Como es lógico, y acogiéndose al Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, en más de una ocasión se ha reclamado el derecho a la propia defensa de los países aliados. Sin embargo, en ningún momento se ha aplicado por las consecuencias que esa decisión tendría en el conflicto, además de por que las repercusiones de estos ataques fueron mínimas en los países en los que se produjeron.

Recientemente se ha producido un nuevo episodio de estas características en Estonia, tal y como lo ha denunciado el Servicio de Seguridad Interna del país báltico (ISS). Según informan sus autoridades, encontraron un avión no tripulado ucraniano que explotó sobre el campo de un granjero.

Sin embargo, la culpa cambió de bando rápidamente, ya que casi de inmediato se culpó a Rusia aunque no del todo. Y es que, en palabras del general estonio, Margo Palloson, este mismo martes, se señaló a "un dron ucraniano que apuntaba a objetivos rusos", por lo que la exculpación ucraniana no está clara del todo.

Asimismo, señalaron que no hubo heridos y que el hecho quedó en algo puntual, aunque desde el país vecino de Rusia se achacó a las interferencias rusas de GPS "y otras tácticas de guerra electrónica", que serían las responsables de haber perturbado "el tráfico aéreo y marítimo regional", según el primer ministro estonio, Kristen Michal, en la red social X.

En cualquier caso, Estonia ha comunicado que llevará a cabo nuevas medidas para frenar los ataques aéreos en forma de drones tanto de un lado como de otro. Para ello, Estonia va a proceder a la construcción de "una defensa aérea en capas, incluido un muro para drones".

Al mismo tiempo, los gobiernos de los países bálticos, celebraron la reunión de Trump con Putin y su interés por alcanzar una paz duradera en Rusia que pueda poner fin a la inestabilidad de la región tras más de tres años y medio.