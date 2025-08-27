Un analista militar retirado de EEUU explica que Ucrania debe "cambiar el juego" para lograr sus objetivos

Soldados de la 44.ª Brigada de Artillería Independiente Hetman Danylo Apostol de Ucrania disparan un obús autopropulsado 2S22 Bohdana durante una misión de combate Zaporizhzhia, Ucrania.

A pesar de haber causado más de un millón de bajas en las tropas rusas, la actual estrategia defensiva de Ucrania podría haber dejado de ser sostenible. Richard Williams, coronel retirado del Ejército de EEUU y antiguo alto mando de la OTAN, ha mostrado en una entrevista con Kyiv Post su escepticismo sobre la viabilidad de que las tropas ucranianas logren una victoria en una guerra prolongada de desgaste, sugiriendo que el país debería dar un giro radical a su enfoque militar.

Aunque reconoce que las fuerzas ucranianas están causando más bajas que las rusas, señala que Moscú cuenta con "reservas casi infinitas que considera prescindibles", lo que, desde su punto de vista, le otorga una gran ventaja.

"A lo largo de su línea de combate, o frente, Ucrania está causando bajas semanales a una escala mayor que las que está sufriendo. Pero, como Putin tiene una reserva aparentemente inagotable, es poco probable que Ucrania prevalezca en última instancia en una guerra defensiva y estática de desgaste", precisa el coronel retirado. En este sentido, comenta que Rusia, "en la ofensiva, sabe dónde va a atacar, lo que le otorga una gran ventaja en el campo de batalla".

¿Qué puede hacer Ucrania para revertir la situación?

Williams insiste en que en que el enfoque actual está "estancado" y no ofrece perspectivas de éxito para Ucrania: "No puede ganar ni siquiera mantenerse indefinidamente en esta configuración táctica".

Para hacer frente a este problema, insta a las tropas de Kiev a desarrollar una estrategia de maniobra enfocada en explotar las debilidades rusas mediante ataques sorpresa y acciones rápidas: "Ucrania ahora necesita arrebatarle la iniciativa al enemigo". "¡Cambia el juego para obtener los resultados que quieres lograr!", exclama.

Esto, detalla, requiere pasar de "concentrar fuerzas contra la fuerza a aplicar una fuerza concentrada contra las vulnerabilidades del oponente, creando situaciones inesperadas y anticipando al enemigo mediante ciclos rápidos de acción y reacción para obtener ventajas posicionales".

El militar también sugiere que Ucrania podría sacar mejor provecho de su "mayor capacidad para la guerra móvil". "Piensen en múltiples penetraciones inesperadas (como la pequeña ofensiva de Kursk) para interrumpir la logística, donde es menos probable que el enemigo sepa cómo defenderse mejor de un ataque con drones en profundidad", dice.