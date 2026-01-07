EEUU intercepta, tras varias semanas de persecución, el petrolero ruso Marinera (antes Bella 1) que huyó cerca de Venezuela

Estados Unidos ha conseguido interceptar finalmente este miércoles el buque petrolero con bandera rusa conocido originalmente como Bella-1 (ahora llamado Marinera), que huyó antes de llegar a Venezuela y al que las fuerzas estadounidense perseguían por el Atlántico desde hace tres semanas, según informa la CNN.

Finalmente, EEUU ha conseguido abordarlo en el Atlántico Norte, cerca de Islandia tal y como ha confirmado el Comando Europeo de EEUU a través de su cuenta de X.

El Marinera, comenzó su huida tras esquivar un bloqueo marítimo estadounidense contra petroleros sancionados en el Caribe, evitando así que la Guardia Costera estadounidense le abordase con éxito. Durante los últimos días, el petrolero fue 'escoltado' por un submarino ruso, que evitó en varias ocasiones que fuera capturado.

Sin embargo, este miércoles Estados Unidos ha logrado poner fin a la persecución de manera definitiva, en lo que supone la primera captura de un buque con bandera rusa por parte de EEUU en la historia reciente.

De acuerdo con la información aportada por la agencia Reuters tras hablar con funcionarios estadounidenses, la operación contra el Bella-1 se consideraba fundamental para EEUU ya que la presencia en el Caribe de buques sancionados por Washington supone una amenaza para la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental, motivo por el cual la Guardia Costera y el ejército estadounidense se han empleado a fondo hasta darle caza en el país nórdico.

Rusia publica las primeras imágenes de la captura

Pese a que pro el momento, nadie del Pentágono ni la Casa Blanca han prestado declaraciones, desde Moscú, sí que se han pronunciado a través del canal estatal RT. Con una publicación de una imagen de un helicóptero sobrevolando el Bella-1, Rusia ha mostrado su pleno conocimiento acerca de lo ocurrido. Pese a ello, no ha habido declaraciones de ningún alto mando.

Por otro lado, un aspecto también importante, tiene que ver con el cambio de nombre y bandera. Y es que, después de que durante el mes de diciembre, el ejército estadounidense tratara de interceptarlo sin éxito, el buque pasó de llamarse Bella-1 a Marinera y fue en ese momento cuando se registró bajo bandera rusa.

Con la incautación de este petrolero, la Guardia Costera de EEUU parece haber acabado con las capturas y ataques contra petroleros sancionados en el Caribe desde que se iniciara el asedio contra los barcos que petroleros que merodeaban Venezuela desde hace unos meses.