Un comisario europeo alerta de que el Kremlin considera un ataque a la OTAN: "Debemos tomarnos estas señales muy en serio"

El comisario de Defensa europeo, Andrius Kubilius, ha advertido que el Kremlin está considerando un ataque contra la OTAN. Estos comentarios se producen mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, denuncia la creciente militarización del continente europeo ante la invasión rusa de Ucrania, destada en febrero de 2022.

"Debemos tomarnos estas señales muy en serio", declaró el ex primer ministro lituano en una entrevista con el diario polaco Gazeta Wyborcza, según informó La Dépêche. "Confío en los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia alemanes afirman tener pruebas de que el Kremlin está considerando un ataque contra la OTAN", aseguró el comisario.

Kubilius insistió en que los países europeos deben compensar urgentemente su déficit militar con Rusia. Una semana antes, remarca el mismo medio, Putin denunció la militarización de Europa y prometió una respuesta a las amenazas, al tiempo que acusaba a los europeos de impedir la solución del conflicto en Ucrania.

Esta no es el primera llamado del comisario europeo para la protección de Europa. A finales de septiembre planteó que la iniciativa de un muro de drones para repeler incursiones rusas en el espacio aéreo europeo sea un proyecto regional, centrado en los países del flanco este, y que cuente con instrumentos propios de financiación.

El comisario lituano reconoció que la prioridad es desarrollar capacidades de detección y seguimiento de drones en la frontera, una carencia de la UE en "algunos puntos". Así lo hizo de visita en Finlandia, donde mantuvo una videoconferencia con los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Dinamarca, Hungría y Eslovaquia, aparte de Ucrania.