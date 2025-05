Un diputado de Putin dedica un sonado insulto a un tipo ciudadanos del Kremlin en directo y se arrepiente de inmediato

El diputado de la Duma Estatal rusa Oleksandr Borodai ha comparado a parte de los ciudadanos rusos con los "animales", unas palabras tan graves que se ha tenido que disculpar luego, incluso.

Así lo informan los medios de comunicación rusos, citados por el diario New Voice of Ukraine. Explican que toda la polémica viene de un mensaje de Telegram en el que se publicó un fragmento de una transmisión con su participación, en la cámara. El propagandista ruso habló de "reubicadores", refiriéndose a aquellos ciudadanos que han abandonado Rusia por motivos políticos, por no querer entrar en el circuito de reclutamiento, por no seguir los dictados de Vladimir Putin o por poner sus negocios a salvo de las sanciones internacionales.

Borodai añadió que en Rusia todavía hay quienes "levantan la mano a regañadientes", sin patriotismo, y supuestamente apoyan la política seguida por Rusia y, en particular, la operación especial. Sólo supuestamente. La mayoría de estas personas, según "el títere pro-Kremlin", como lo denomina el digital, trabajan en el ámbito de la cultura y el espectáculo. "El número de agentes enemigos es el mayor allí", concluyó. Por eso los censuró como "animales".

Nuevos ataques

Estas palabras se conocen cuando los ataques se intensifican en la llamada "operación militar especial" de Moscú. Las defensas antiaéreas rusas derribaron este jueves 105 drones ucranianos, 35 de ellos en la cercanías de Moscú, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Entre las 00:00 y las 05.30 hora de Moscú, los medios de defensa antiaéreas interceptaron 105 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 35 de estos aparatos no tripulados fueron derribados en la región de Moscú, la división administrativa que rodea la capital. Los demás drones fueron destruidos sobre las regiones de regiones de Oriol (14), Kursk (12), Bélgorod (11), Tula (10), Kaluga (9), Voronezh (7), Lípetsk (3), Smolensk (3) y Briansk (1). Debido a los ataques varios aeropuertos del país suspendieron temporalmente sus operaciones.

La víspera, Ucrania lanzó uno de los ataques con drones más masivos contra el territorio de Rusia desde el comienzo de la guerra. Según Defensa, durante la pasada jornada fueron derribados 268 drones ucranianos.