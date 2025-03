Un ex asesor de Zelenski contundente frente a los rumores de la presencia de soldados chinos en Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, se reunió el pasado viernes con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, para reafirmar que ambos países son "vecinos amistosos y verdaderos amigos" y que tanto él como el presidente ruso, Vladimir Putin, se han comunicado dos veces este año para planificar el desarrollo de las relaciones bilaterales.

El mandatario ha enfatizado la necesidad de mantener una comunicación estrecha entre ambos países, implementar los consensos alcanzados por los dos líderes y fomentar la buena vecindad, la cooperación estratégica integral y el beneficio mutuo, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

En los últimos días, sin embargo, han surgido rumores sobre lo estrecha que puede ser la relación entre ambos países. Un vídeo que ha estado circulando en redes sociales ha alimentado las especulaciones sobre un paso decisivo entre China y Rusia: el envío de ciudadanos chinos a unidades militares rusas. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada y son solo rumores.

Así lo deja claro el comentarista ucraniano y ex asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko en una publicación en su cuenta de X. "En Internet apareció un vídeo en el que se ve a ciudadanos chinos con uniforme militar ruso. Uno de ellos lleva la marca de la unidad militar rusa Bars", explica.

A continuación, según resalta el medio What's on Weibo, señala que "se dice que el vídeo se grabó en dirección a Pokrovsk, en la región de Donetsk". "El vídeo no ha sido verificado y no está claro dónde y cuándo se grabó", resalta.