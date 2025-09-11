Un ex comandante de EEUU advierte de lagunas en caso de un ataque sorpresa: los misiles se detectarían demasiado tarde

Fotografía de un avión en alto vuelo junto a la estela que deja tras de sí, coloreada por la luz del atardecer y que, en apariencia, bien podría ser un cohete.

Estados Unidos no estaría bien protegido en caso de un ataque sorpresa, según advierten algunos expertos a la publicación finlandesa verkkouutiset, que señalan que existen "lagunas" en la seguridad de algunas zonas del país. Así lo cree el General de la Fuerza Aérea Glen VenHerck, el cual considera que los recursos no sin suficientes y exige más.

"Si un enemigo potencial cree que nunca podrá lograr sus objetivos sin un gran ataque nuclear, es poco probable que intente ningún tipo de ataque porque sabe que conduciría a la aniquilación mutua", afirmó Glen VenHerck en el Instituto Mitchell, quien cree que debe reforzar la seguridad en mayor medida y en áreas que lo necesiten.

También piensa lo mismo el experto Houston Cantwell, general de brigada de la Fuerza Aérea, el cual recordó el incidente del globo espía chino en 2023 y señaló que la zona norte no se encuentra del todo preparada.

"Estados Unidos carece de suficiente conocimiento de la situación en la región ártica. Esto nos deja vulnerables a la ruta de ataque más probable", explicó el mismo, quien considera que la zona norte no se encuentra bien protegida. "Solo detectaríamos un ataque aéreo cuando los misiles impactaran sus objetivos", agregó el mismo a la publicación.

Estados Unidos cuenta con diversos sistemas de defensa que le ayudan a mantenerse protegido en caso de un posible ataque u ofensiva. Algunos que vale la pena mencionar son los interceptores terrestres o los antimisiles como el THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal). Junto a estas herramientas, el país también cuenta con otras de corto alcance, como los láseres de alta energía (HEL) o los interceptores de corto alcance de próxima generación (NGSRI).