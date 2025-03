Un ex comandante de las Fuerzas Armadas pide no tirar el dinero con el supercaza de EEUU: "Ingenuo"

Un alto comandante de las Fuerzas Armadas danesas, Per Ludvigsen, quien asesora a la industria armamentística del país ha revelado que Dinamarca no debería depender militarmente de Estados Unidos. Las declaraciones del ex jefe adjunto de Defensa, se producen nueve años después de que él mismo firmase un acuerdo de compra de 27 aviones F-35 estadounidenses.

"Cuando se llegó al acuerdo de compra del F-35, nadie imaginaba que acabaríamos en esta situación", declaró en una entrevista a TV2. "Solo puedo decir que ya no podemos confiar plenamente en los estadounidenses", añadió.

Uno de los riesgos de esta dependencia es que, al adquirir este armamento, la administración estadounidense podría bloquear la futura compra o suministro de sistemas y componentes necesarios.

"Lo único que puedo decir es que ya no podemos confiar plenamente en los americanos y que ya no podemos confiar plenamente en que los americanos no desactiven, por ejemplo, el F-35", subrayó Per Ludvigsen, que recalcó que no solo ocurre con los aviones sino también con el resto de equipos de EEUU.

"Esto se aplica a todos los equipos estadounidenses. Si no estás seguro de que las misiones planificadoras o el soporte técnico necesario no pueden ser interrumpidos, entonces no deberías comprarlo", aseguró.

"El problema es que el F-35 y la operación danesa del F-35 están muy integrados en una comunidad internacional que está gobernada por los Estados Unidos. Dependemos en gran medida del apoyo estadounidense (operacional, técnico y logístico) para poder operar y mantener el F-35", destacó.

A pesar de las advertencias de Per Ludvigsen, cabe destacar que su trabajo actual es el de asesor de industrias de defensa danesas e israelíes, por lo que su discurso se degrada en cierta parte al poder haber ciertos intereses detrás

Asimismo, según defendió, aunque es bueno ganar independencia en este aspecto, también es cierto que resulta "logísticamente muy difícil" reemplazar los aviones de combate estadounidenses.

"No tiene sentido tener un sistema realmente bueno si no puedes usarlo. Así que es mejor tener un sistema quizás menos bueno, pero que realmente puedas usar", sentenció durante la entrevista.