Un exalumno apuñala a un estudiante y una profesora en un instituto de Antibes (Francia)

Al menos dos personas han resultado heridas a causa de un apuñalamiento en un centro de formación profesional en Antibes, al sur de Francia. Según informan las autoridades, los heridos serían un alumno de 16 años que ha sufrido heridas leves y una profesora de 52, que presenta daños de carácter grave.

El atacante, de 18 años, que ya ha sido detenido por las autoridades, sería un exalumno del mismo centro; el instituto hortícola Vert d'Azur. Desde la cadena pública francesa aseguran que el autor ya estaba en la órbita de la policía por apología del terrorismo. En el momento del ataque, había cerca de 250 personas entre estudiantes y trabajadores.

--Noticia de última hora. En ampliación--