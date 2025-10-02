Al menos cuatro heridos en un ataque con atropello y apuñalamiento cerca de una sinagoga en Mánchester

Una vista de Manchester desde la carretera de circunvalación, con un aparcamiento público en la parte inferior y el perfil urbano en la parte superior de la imagen.

Cuatro personas resultaron heridas este jueves en un incidente ocurrido en las inmediaciones de una sinagoga en Mánchester, al norte de Inglaterra. Según informaron las autoridades, un coche arrolló a varios transeúntes antes de que un hombre fuera apuñalado en el exterior del lugar.

La Policía de Mánchester respondió rápidamente al ataque, confirmando que disparó al presunto autor de los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha compartido información sobre su estado de salud ni el de las víctimas.

El suceso tuvo lugar poco después de las 9:30 horas (hora local). Los equipos de emergencia atendieron en el lugar a cuatro personas, una de las cuales presenta heridas de arma blanca. La policía aún no ha confirmado la condición del presunto atacante, aunque se ha especulado que podría haber muerto durante el enfrentamiento.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, afirmó que "ya no existe peligro inmediato", asegurando que la situación está bajo control. Las autoridades locales y los servicios de emergencia continúan investigando lo sucedido, mientras se mantiene la presencia policial en la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha asegurado estar "consternado" por el ataque.

Starmer, quien se encontraba en Copenhague participando en una reunión de líderes europeos, regresó al Reino Unido para presidir una reunión del comité COBR, encargado de gestionar emergencias de gran escala. La Policía había activado la 'operación PLATO', un protocolo destinado a incidentes graves.

