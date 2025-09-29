Un hombre le da 1 euro a una persona sin hogar, este último lo revende y acaba ganando 40.000 euros

Las calles de las ciudades parecen estar cada vez más llenas de personas sin hogar que suelen ser invisibles para la mayoría, absortos en sus propios vidas. Frente a la indiferencia algunos les dedican un gesto ofreciéndoles comida, bebida o una simple sonrisa. Otros, en cambio, les dan algo de dinero suelto que encuentran en sus bolsillos.

Una persona sin hogar recibió una de esas monedas de un euro que una persona le lanzó sin fijarse mucho. La moneda, sin embargo, acabó valiendo mucho más. Según ha informado el medio Corriere di Como, no se trataba de una cualquiera, sino de la moneda eslovaca de un euro con el escudo nacional grabado por Ivan Rehák, considerada como una de las joyas de la numismática.

El hombre que recibió la moneda, en lugar de gastarla, decidió revenderla y acabó ganando 40.000 euros, según ha contado el medio italiano. "Es una pequeña obra maestra de edición limitada que representa la cruz patriarcal sobre tres colinas, que simbolizan los montes Tatra, Fatra y Mátra", explicó.

El mercado de la numismática continúa siendo una opción que cada vez gana más adeptos. Coleccionar monedas de todo tipo es actualmente un negocio que cuenta con infinidad de personas interesadas, y no es para menos ya que, en caso de tener la moneda indicada, tu vida puede cambiar de un momento a otro.

Sin embargo, el mismo medio advierte de que hay que tener cuidado y no cantar victoria antes de tiempo, ya que no todas las monedas son iguales. Algunas versiones, debido a su rareza o errores de acuñación, pueden valer desde siete euros hasta más de 45.000. En caso de duda, conviene consultar siempre con un experto y estar muy atento a posibles timos.