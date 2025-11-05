Un nuevo informe activa las alarmas al detectar debilidades de Europa en caso de una movilización contra Rusia

El auge de los conflictos internacionales y en especial, la situación de la guerra en Ucrania, que ya va camino de los cuatro años de duración, ha levantado algunas dudas sobre la capacidad del continente europeo frente a un posible conflicto directo con Rusia.

En este sentido, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) ha elaborado un informe en el que ha analizado y detallado algunas de las debilidades (o "carencias militares críticas", tal y como han denominado) del bloque europeo en el supuesto de que estalle un conflicto de alta intensidad con el país dirigido por Vladímir Putin.

Una de las debilidades que han citado, por ejemplo, es la carencia de munición, algo en lo que han detectado "graves deficiencias". También la falta de preparación dentro de las tropas, que según han puntualizado, no se encuentran bien preparadas para un conflicto de tal envergadura. "Según el estudio, en 2025, 20 de los 30 miembros de la OTAN o la UE en Europa tendrán fuerzas terrestres profesionales con menos de 15.000 soldados", ha resaltado el informe.

"Los países europeos tienen el potencial necesario, es decir, los recursos económicos, las capacidades militares y los conocimientos tecnológicos para hacer frente a Rusia en 2030, siempre y cuando—y esta es obviamente la palabra más importante— demuestren voluntad política", afirma el informe, que cree que además de contar con buenas capacidades y ventajas es necesario, para equilibrar la balanza, la "voluntad política" y "una estrategia de defensa económica coherente".

Otro de los flancos débiles sería la producción de armamento, pues a pesar de que se ha aumentado el gasto militar, no se ha invertido de forma equitativa en la industria, sino que se ha optado por la adquisición, lo que además de ser más caro, crea una dependencia peligrosa. "Estas órdenes dibujan un panorama desalentador de la capacidad de producción de misiles europea. Está muy por debajo de lo que requeriría una confrontación militar con Rusia", ha señalado.