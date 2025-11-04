Los rusos salen a explicar por qué probar armas nucleares no se considera una prueba de armas nucleares

Rusia aclaró la semana pasada a Estados Unidos que no ha realizado ningún ensayo nuclear, sino que simplemente ha probado dos sistemas de armamento de nueva generación con propulsión atómica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, contestó así a las reticencias mostradas por las pruebas del avión de maniobras de propulsión nuclear ruso Burevéstnik.

"Esto no puede interpretarse de ninguna forma como un ensayo nuclear", dijo Peskov el pasado jueves. Peskov subrayó que Moscú informó a la Casa Blanca sobre los lanzamientos de prueba con el misil de crucero Burevéstnik (21 de octubre) y con el sumergible no tripulado Poseidón (28 de octubre).

Peskov expresó además su confianza en que "la información fue transmitida correctamente al presidente Trump". "Rusia es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Todos los países se dedican a desarrollar sus sistemas de defensa y eso no representa un ensayo nuclear", señaló.

El portavoz del Kremlin recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene en pie la moratoria sobre las pruebas nucleares, mientras el resto de potencias hagan lo mismo. Rusia no ha realizado ensayos desde la caída de la Unión Soviética. "Quiero recordar la declaración del presidente Putin, quien en varias ocasiones repitió: por supuesto, si alguien abandona la moratoria, entonces Rusia actuará en función de la situación", declaró.

En noviembre de 2023 el jefe del Kremlin firmó la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), pero mantuvo la moratoria hasta nuevo aviso.

Mientras, Peskov negó que Trump hubiera informado a Moscú sobre su decisión anunciada este jueves de empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense "debido a los programas de pruebas de otros países".

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", dijo Trump a través de su red social Truth Social. Con todo, no queda claro si el líder estadounidense se refiere a ensayos de lanzamiento de armamento nuclear o pruebas nucleares propiamente dichas, sean sobre la tierra o subterráneas.

El portavoz ruso también respondió negativamente a la pregunta sobre si esto significa el inicio de una carrera armamentista. Después, sin embargo, también negó que Rusia y EEUU hubieran reanudado las negociaciones para la renovación del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias.

"Por el momento no ha habido ninguna propuesta sustancial de parte de Washington. A día de hoy no podemos hablar, lamentablemente, de alguna clase de avance", dijo. Putin propuso recientemente a EEUU prolongar voluntariamente por un año la aplicación del START III, una vez éste expire en febrero próximo.

El anuncio de Trump sobre las pruebas con sus armas nucleares llegó después de que Putin dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

Putin, quien insistió en que se trataba de ejercicios "rutinarios" que había presidido por última vez en octubre de 2023, anunció en los últimos días los exitosos ensayos con dos nuevos sistemas de armamento de propulsión nuclear sin parangón en el mundo (Burevéstnik y Poseidón).