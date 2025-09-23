"Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás": las excusas (a toda prisa) de Trump contra el reconocimiento de Palestina en la ONU

Nueva York y la sede de Naciones Unidas son estos días la 'capital' del mundo. Con los ojos puestos en Gaza y el reconocimiento internacional en masa del Estado de Palestina, en gran medida como castigo a Israel, era el turno de Donald Trump. Sabido su rechazo frontal a dar validez a un estado palestino, este martes ha cargado duramente contra la comunidad global por lo que considera es "un premio demasiado alto" para "los terroristas de Hamás".

Su discurso, multitemático, de mucho autobombo y de encendidas críticas hacia Naciones Unidas —"¿para qué sirve?"—, ha dedicado una breve mención al conflicto en Gaza. Apenas tres minutos, sin hueco para pronunciar la palabra "Israel" en relación a la Franja y un genocidio que, evidentemente, niega..

A nadie escapa que este asunto resulta francamente incómodo para él y para EEUU como gran socio de Israel, sí ha dejado algunas reflexiones en contra del reconocimiento de Palestina, con Hamás como epicentro de sus ataques.

Donald Trump ha reivindicado su papel de mediador por la paz o un alto el fuego en la Franja para, acto seguido, cargar contra el grupo terrorista palestino. "Hamás está rechazando nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7-O, y allí se está alimentando el conflicto".

En ese punto, el presidente de EEUU ha afeado la posición de más de 150 países, a los que ha calificado vagamente como "algunos". "Algunos han decidido unilateralmente reconocer el Estado Palestino; es un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás, que cometen esas terribles atrocidades", ha señalado, entre los solitarios aplausos de Israel.

"Hamás se ha cobrado mucho y se podría haber resuelto hace mucho tiempo [pero] a Hamás se le entregarían demasiadas cosas si pagáramos lo que nos piden a cambio de los rehenes", ha proseguido también entre aplausos. Por ello, para Trump "lo único que podemos pedir es que liberen a los rehenes".

De nuevo tras acusar a Hamás de rechazar recurrentemente cualquier posible alto el fuego, se ha dirigido a la Asamblea General para reclamar un llamamiento colectivo. "Ahora que estamos reunidos digámoslo: tenemos que poner fin a la guerra en Gaza, tenemos que negociar la paz", en un llamamiento sin mencionar nunca a Israel.

Sobre los rehenes en manos de la milicia palestina ha insistido en lo ya defendido tiempo atrás. "Queremos que los 20 rehenes regresen, no queremos ni 2 ni 4". "Conseguiremos que vuelvan todos, porque los padres de quienes han muerto me han pedido que regresen sus cuerpos. Quieren volver a ver a sus hijos, estén vivos o muertos", ha rematado para acto seguido enlazar con Ucrania y olvidar el asunto de Gaza.