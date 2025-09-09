Una española en Finlandia revela que le preguntan en las empresa si vive allí si alarga un minuto su jornada laboral

Buscar una vida mejor y nuevas oportunidades laborales, en muchos casos, lejos del lugar de origen, se ha convertido -por desgracia- en una prioridad para millones de jóvenes españoles, que ven cómo cada vez es más complicado labrarse un futuro de calidad en sus pueblos y ciudades.

Existen algunas opciones que despiertan mayores simpatías que otras, aunque por lo general, los países nórdicos suelen ser las principales alternativas para gran cantidad de jóvenes. Uno de ellos es Finlandia, donde si bien, su clima y condiciones meteorológicas se encuentran muy alejadas de las españolas, su calidad de vida a nivel laboral abre numerosas puertas para todos ellos.

Así, encontramos a una arquitecta española llamada Nerea, que lleva ya cuatro años en Finlandia y asegura que le encanta su vida allí. Y lo hace todo a través de redes sociales, ya que usa su cuenta de Tiktok para relatar sus vivencias y experiencias.

De esta forma consigue crear comunidad y permite a miles de personas conocer cómo es la cultura finlandesa y cómo se vive en un país tan diferente al nuestro. Entre las muchas características, señala la puntualidad, comodidad y paz. Aunque en algunos casos, esta última suele ser casi aterradora, ya que según explica, hay veces en las que va sola por la calle y en ocasiones cree que está en "una realidad virtual".

Pero de entre todas las curiosidades que relata a través de redes sociales, hay una que llama especialmente la atención: la puntualidad en todos los aspectos. De acuerdo con lo que explica, si el turno de trabajo finaliza a las 4 de la tarde, "a las cuatro y un minuto ya te están diciendo '¿vives aquí?".