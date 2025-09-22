Una joven suspende el examen de conducir después de sacar la máxima puntuación porque su coche era demasiado perfecto

U a dolescente ajustando el espejo retrovisor en el coche durante una pruena de conducción en una imagen de archivo.

La independencia que ofrece tener, al menos, el permiso de conducir es fundamental en muchas ciudades. Por ello, multitud de alumnos se apuntan con ilusión para sacarse el carné, aunque en cada país las condiciones varían. En Canadá, al igual que en Estados Unidos, no es obligatorio realizar el examen en el coche de un instructor y se puede usar un vehículo propio.

Así lo hizo una adolescente canadiense que, a pesar de lograr la máxima puntuación en su examen, vio cómo la suspendían por el coche en el que realizó la prueba. Según ha informado el medio Villanyautósok, el problema se debió a que realizó el examen con un coche eléctrico "demasiado inteligente": un Tesla Model Y.

El padre de la adolescente, Eric Simard, comentó que su hija usó el Tesla Model Y familiar porque su camioneta no estaba disponible. Durante la prueba le notificaron que había aprobado con nota, pero después le llegó la mala noticia. "Aunque la niña completó la prueba con una puntuación de 100%, el examinador aún no la dejó pasar", explicó Simard.

El medio canadiense especializado Drive Tesla explicó que "no existen restricciones oficiales, no se excluyen modelos específicos ni coches eléctricos, y la autoridad competente solo impone requisitos mínimos de seguridad en cuanto al estado técnico del vehículo".

Sin embargo, el examinador se justificó señalando que el coche era "demasiado tecnológico" y destacó el sistema de frenado regenerativo y el sonido de advertencia de la luz verde. "El examinador objetó que la niña no utilizó el pedal del freno gracias al freno regenerativo y a la conducción con un solo pedal, pero tampoco le gustó el hecho de que el coche le avisara con una señal sonora cuando la luz se puso verde", según el padre de la menor.

La familia ha presentado ahora una denuncia y espera los resultado de la investigación del caso.