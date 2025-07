Una mujer camina 4 kilómetros bajo un calor abrasador y cuando llega a su coche todo da un giro inesperado

Hacer senderismo en las montañas suele ser bastante idílico, pero en lugares con mucho calor una caminata puede hacerse realmente cuesta arriba. Noelia Ramírez, residente en Los Ángeles, suele recorrer el mismo sendero de cuatro kilómetros varias veces a la semana. Sin embargo, en una de estas ocasiones la situación dio un giro inesperado.

La ruta, que dura aproximadamente dos horas ida y vuelta, es una de las favoritas por las impresionantes vistas que proporciona la ciudad estadounidense. Tras una agradable caminata hasta la cima, donde disfrutó de la vista y se sentó en un banco, Ramírez regresó a su coche. No fue hasta que se subió que se dio cuenta de que había olvidado algo importante: las llaves.

"Cuando me di cuenta, me eché a reír nerviosamente. No me sorprendió: siempre me pasan cosas así", dijo en un vídeo que se difundió rápidamente en redes sociales. Sin otra opción, tuvo que regresar a pie por el sendero bajo un sol abrasador, sin agua y con mucha sed, según ha contado el medio Nyheder24.

A pesar de las difíciles circunstancias, Ramírez logró encontrar sus llaves en el banco donde las había dejado. Nadie las había recogido y finalmente pudo terminar su viaje y conducir hasta su casa.

En las redes sociales algunos usuarios le sugirieron que siempre llevara un juego de llaves de repuesto, a lo que Ramírez respondió con humor: "No tengo otro juego. ¿Por qué? Siempre las pierdo. Para mí, es mejor volver a hacer una caminata de 4 kilómetros que pagar 800 dólares por una llave de repuesto".