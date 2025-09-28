Un niño de 12 años de familia humilde es un genio de las matemáticas: "Hago cálculos a una velocidad de 0,1 segundos"

Un niño de 12 años del municipio rumano de Iași ha destacado por ser capaz de resolver ejercicios complejos en fracciones de segundo. Karlos Tănăsucă ha sorprendido al mundo tras superar una dura infancia que no ha impedido que se convierta en un genio de las Matemáticas.

El menor regresó recientemente de Egipto con el título de campeón del Campeonato Internacional Horus 10, según ha informado el medio Libertatea. Tănăsucă realiza 200 cálculos diferentes en media hora, una hazaña difícil de igualar independientemente de la edad que se tenga.

El niño, además, no lo ha tenido fácil. Fue abandonado por su madre y criado con sacrificios por su padre, Florin Zapodeanu, quien trabaja como taxista. "Creo que es un regalo de dios, es un niño excepcional, creo que renuncié a todos los privilegios de la vida como hombre y dediqué mi vida y mi trabajo a su educación", confesó el padre.

"Para mí, las matemáticas ocupan el 75% de mi mente. Cuando hago cálculos, la gente dice que es increíble. Algunos son más difíciles que otros, pero los hago a una velocidad de 0,1 segundos", dijo Karlos, según el medio rumano.

Aunque no contaban con recursos económicos para dar clases particulares o ir a escuelas privadas, su padre le ofreció todo el apoyo que pudo. El niño aprendió por sí solo, usando un viejo ordenador portátil. Ahora sueña con convertirse en especialista en TI (Tecnologías de la Información) y revolucionar la tecnología global. "Eso es todo lo que quiero, un curso de informática donde pueda aprender muchas cosas importantes", afirmó.