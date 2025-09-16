"Varios meses" para controlar Ciudad de Gaza, "varios más" para destruirla: los planes de Israel, desvelados

Devastación y búsqueda entre las ruinas de un edificio en Ciudad de Gaza

Cuestión de meses, pero serán bastantes. El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha emplazado a esperar "varios meses" para que Israel controle Ciudad de Gaza y, añade, que serán "varios meses más" para destruirla.

El portavoz de las FDI ha señalado que la operación de toma y ocupación se alargará en el tiempo tras haberla iniciado en la noche de este lunes al martes, con una ofensiva terrestre en paralelo a una fuerte lluvia de proyectiles en el gran enclave que resiste en Gaza tras casi dos años de guerra.

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", ha señalado Defrin en rueda de prensa virtual.

Sin minimizar el impacto de sus palabras, el portavoz ha presumido de que Israel ya controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza", donde se refugiaban hasta 650.000 personas a comienzos de esta semana y tras más de cinco de constantes ataques.

Sobre los 48 rehenes que siguen retenidos por Hamás y de los que se estima que aún estarían vivos 22, el portavoz ha añadido que están "ante su mirada" y con la orden a las trropas de evitar causarles daño "en la medida de lo posible".

"El jefe de Estado Mayor informará personalmente a los comandantes antes de la operación y les enfatizará la importancia de actuar gradualmente y evitar causar daño a los rehenes en la medida de lo posible. Estamos tomando todas las medidas, incluyendo los medios de inteligencia, sin escatimar esfuerzos, para comprender la situación", añadió.

Sin embargo, los familiares de los rehenes no confían en el criterio del Ejército israelí y ya el lunes comenzaron una acampada frente a la residencia de Benjamin Netanyahu y con redobladas manifestaciones

Pasadas las primeras horas de la incipiente ofensiva final sobre Ciudad de Gaza, que Hamás califica como "limpieza étnica" y bajo el ruido creciente de un "genocidio" que ya reconoce una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, pero no la propia ONU.