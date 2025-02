Zelenski advierte a la OTAN: Putin moviliza 100.000 soldados hacia su aliado europeo "para una posible ofensiva"

Global Images Ukraine via Getty

Día tras día la guerra en Ucrania acapara los titulares de medio mundo. Recientemente por la iniciativa del presidente de EEUU, Donald Trump, para conseguir que haya negociaciones "inmediatas" entre sus homólogos rusos y ucranianos. En mitad de la vorágine informativa que semejante anuncio ha supuesto, el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umiérov, ha afirmado este jueves en la sede de la OTAN que su país es "fuerte y capaz" y que tiene el apoyo de Estados Unidos.

"Hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre asistencia de seguridad, vemos que todos los aliados lo apoyan, Estados Unidos está con nosotros, continuando la asistencia de seguridad", ha indicado Umiérov ante la prensa junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa.

El ministro ucraniano ha afirmado que la OTAN "se está haciendo cargo de nuestra asistencia de seguridad y entrenamiento, ya está en proceso, ya está decidido", y mostró su agradecimiento por ello a la Alianza y a sus dirigentes.

"Así que en este momento, el mensaje es que continuamos. Somos fuertes, somos capaces, cumpliremos", ha recalcado.

Por su parte, Rutte ha insistido en que es necesario un acuerdo de paz en Ucrania que sea duradero y que garantice que el presidente ruso, Vladímir Putin, "nunca más vuelve a capturar un solo kilómetro cuadrado de Ucrania en el futuro".

Pero, tal y como ha reiterado desde el inicio de la guerra el presidente ucraniano, la amenaza existe más allá de las fronteras de su país. En una reciente entrevista con The Economist, Zelensky ha asegurado que Putin "está preparando 150.000 soldados para 2025". "Otros 150.000. Diez o más divisiones, no recuerdo exactamente, entre doce y quince divisiones serán formadas por Putin. Esto es un hecho. Tenemos todos los documentos que prueban que está formando estas tropas. Además, su objetivo es enviarlas a Bielorrusia para entrenamiento y maniobras militares. Y esto es un hecho. Hoy esto es un hecho. Sí, el hecho se confirmará cuando las envíe. Pero en cuanto a los documentos, todo indica que las enviará. Esto no es diferente de lo que ocurrió en Ucrania en la víspera de la invasión".

Preguntado sobre si esos soldados irían a Bielorrusia, Zelensky ha sido claro: "No, no 150.000. Parte de esas diez o quince divisiones. Sí, pero muchas. No lo sé. Quizá 100.000 se desplacen allí. Serán muchos. Él dirá que es para entrenamiento y maniobras cerca de las fronteras de Ucrania, como ocurrió antes. Pero créame, esta es la preparación de una cabeza de puente para acciones ofensivas".