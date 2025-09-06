Zelenski reitera que no irá a Moscú y devuelve el guante a Putin: "Puede venir a Kiev, pero yo no puedo ir a la capital de este terrorista"

La invitación a Moscú de Putin a Zelenski se saldó con una rotunda negativa por parte del presidente ucraniano que, sin embargo, ha devuelto la invitación a su homólogo ruso. Así, el máximo mandatario ucraniano ha señalado que debería de ser Putin quien fuese a Kiev, si de verdad tiene intención de poner fin a la guerra.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, Zelenski ha señalado que no puede ir a Moscú mientras Ucrania "está siendo atacada con misiles todos los días". Y aseguró que no puede "ir a la capital de este terrorista".

Respecto a la invitación de Putin a Rusia, el presidente ucraniano indicó que el único objetivo de Putin es el de "aplazar el encuentro". "Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes", afirmó Zelenski que, sin embargo afirmó estar "dispuesto" a reunirse con Putin "en cualquier formato".

En la misma línea que Zelenski se mostró el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga que aseguró que ya había otros siete países dispuestos a acoger la cita entre ambos líderes, destacando a Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres países del Golfo Pérsico.

Por último, y en lo único que parece existir consenso, es en la implicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la consecución de, al menos, una tregua pactada. Tanto el presidente ucraniano como el ruso han alabado la intención de Trump, aunque por el momento, esta no implique ningún avance significativo más allá de la palabrería habitual del magnate.

