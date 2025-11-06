Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Zelenski vuelve a España: ¿por qué elige visitar el Guernica junto a Pedro Sánchez?
El presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez. Entre los actos previstos hay una visita al Museo Reina Sofía para ver el cuadro de Pablo Picasso.

Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez, en una recepción a Volodimir Zelenski el pasado mayo de 2024 en La Moncloa
Pedro Sánchez, en una recepción a Volodimir Zelenski el pasado mayo de 2024 en La MoncloaEuropa Press via Getty Images

Volodimir Zelenski regresará a España. Será en los próximos días, aún sin concretar, tal y como ha adelantado la Cadena SER. La visita, de carácter oficial, será la segunda del líder ucraniano en nuestro país, donde ya estuvo el pasado año para sellar un acuerdo de seguridad bilateral y de dotación militar para Kiev.

A falta de que los dos gobiernos definan los detalles, por razones de seguridad según alegan los equipos, se sabe que Zelenski tendrá una reunión y posado con Pedro Sánchez, con el que ya se vio en Madrid en 2024 en La Moncloa y al que ha recibido en Kiev en varias ocasiones.

Sí se ha dado a conocer que uno de los actos oficiales de Zelenski con Sánchez será una visita al Museo Reina Sofía en Madrid, para poder ver en persona el Guernica de Pablo Picasso.

No es un mero interés artístico en la gran obra del genial pintor malagueño. Zelenski se refirió, en su primer discurso al Congreso de los Diputados al comienzo de la invasión rusa, al bombardeo sobre dicha localidad vasca en la Guerra Civil, como simil del infierno que vivía entonces (y aún hoy) el pueblo ucraniano.

Entonces, Zelenski aseguró que "estamos en abril de 2022" pero parece "abril de 1937", en la Guerra Civil española, cuando Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana. Ante la amenaza inminente, la población local tuvo que esconderse en sótanos, como pudo, a semejanza de lo que se ve obligada a hacer la población ucraniana, añadía el líder europeo en su discurso al Congreso.

