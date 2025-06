Zohran Mamdani, el joven inmigrante musulmán de 33 años que aspira a convertirse en alcalde de Nueva York

A mediados de marzo de este año, Zohran Mamdani se presentó en el Capitolio del Estado de Nueva York, en Albany, para enfrentarse al zar fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, el hombre al frente de las deportaciones masivas de inmigrantes. Cuando Mamdani vio a Homan, que estaba allí para reunirse con representantes del Partido Republicano, comenzó a increparle mientras algunos miembros del personal de seguridad impedían que se acercara. "¡¿Cuántos neoyorquinos más vas a detener?! ¡¿Cuántos neoyorquinos más sin cargos?! ¡¿Crees en la Primera Enmienda?!", vociferó Mamdani, quien había acudido a la capital estatal para protestar por la detención del activista propalestino y estudiante de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil. Entonces, Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, era un desconocido para el gran público. Pero todo cambió esta semana. Contra pronóstico, Mamdani se ha impuesto en las primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York. Y lo ha hecho tras enfrentarse, entre otros, al candidato del establishment demócrata, el famoso exgobernador de Nueva York Andrew M. Cuomo.

¿Pero cómo es posible que Mamdani, un joven inmigrante musulmán de 33 años, haya vencido a Cuomo, el súpercandidato demócrata al que apoyan los grandes líderes del partido, las más importantes corporaciones, al favorito del multimillonario Michael Bloomberg? Esta es la pregunta que ahora se hacen en las altas esferas del Partido Demócrata, donde todavía tratan de entender la derrota de Kamala Harris frente a Donald Trump. La respuesta, quizás, está en la pregunta en sí. Frente a las élites, la mayoría de los demócratas neoyorquinos han escogido al tipo más parecido a ellos. "Los neoyorquinos y todos los estadounidenses entienden que, en el país más rico del mundo, no deberían tener que luchar a diario solo para llevar comida a la mesa, pagar el alquiler o las facturas médicas. Estas son las personas cuya existencia desconocen los asesores demócratas", escribía estos días en The Guardian Bernie Sanders.

Mamdani no ha reducido su campaña a una mera oposición a las políticas de Donald Trump, sino a la promesa de unas políticas que la élite estadounidense, también la demócrata, considera "radicales". Asuntos como la congelación del precio de los alquileres, la gratuidad del transporte público y la escuela infantil o la subida de impuestos a los más ricos. En una entrevista que realizó para The New York Times durante la campaña de las primarias, Mamdani denunció las dificultades para vivir en la ciudad más poblada de Estados Unidos. "Hay demasiados neoyorquinos que no saben si podrán llamarse así el año que viene, que no saben si podrán pagar el alquiler, la guardería, la compra o incluso la tarjeta del Metro", señaló.

Según los últimos datos de Robin Hood, la principal organización de lucha contra la pobreza en Nueva York, uno de cada cuatro neoyorquinos es pobre. "La tasa de pobreza de la ciudad alcanzó el 25% frente al 23% del año pasado, y casi duplica la tasa nacional de pobreza del 13%", apuntan en un informe que han publicado este mismo año, basado en datos de 2023. "Los datos demuestran además que, de los 2,02 millones de neoyorquinos que viven actualmente en la pobreza, 1,6 millones son adultos y 420.000 son niños. Las tasas de pobreza de adultos (25%) e infantil (26%) aumentaron un punto porcentual cada una con relación al año anterior, lo que sitúa la tasa de pobreza infantil en el nivel más alto observado en los datos de Poverty Tracker desde que el estudio comenzó a recopilar datos en 2017", añaden. Pero según esta misma organización, "no solo quienes viven en la pobreza tienen dificultades para llegar a final de mes". "Las dificultades materiales, definidas como la grave dificultad para pagar la comida, la vivienda, las factoras y cualquier tipo de necesidad médica, están aún más extendidas en la ciudad y afectan a los neoyorquinos que viven por encima del umbral de pobreza", advierten desde Robin Hood.

Mamdani no solo ha sabido poner en primer plano los problemas más básicos que asolan a la mayor parte de la población neoyorquina, sino que también representa mejor que ningún otro el viraje estadounidense respecto al asedio de Israel sobre Palestina, tal y como señalan las principales encuestas. Además de haber sido arrestado por participar en una protesta contra la respuesta israelí a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Mamdani también estuvo cinco días en huelga de hambre para denunciar lo que él mismo llama "genocidio". Durante esos cinco días, Mamdani y otros activistas leían cada jornada los nombres de algunos de los más de entonces 15.000 palestinos asesinados. "Leemos estos nombres a diario porque el presidente Biden, de forma horrible e incorrecta, cuestionó si la cifra de muertos en Gaza era siquiera creíble. En Washington, desde hace tiempo ha sido norma no creer a los palestinos en vida, pero ahora Biden dice que tampoco podemos creerlos en su muerte", escribió Mamdani tras la protesta.

Zohran Mamdani, en el metro de Nueva York. Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

Si hay alguien que ha entendido el papel que Mamdani puede jugar contra Donald Trump, casi antes incluso que el mismo Partido Demócrata, ha sido el propio presidente de Estados Unidos. "Por fin ha sucedido. Los demócratas se han pasado de la raya. Zohran Mamdani, un lunático comunista 100%, acaba de ganar las primarias demócratas y va camino de convertirse en alcalde. Ya hemos tenido izquierdistas radicales antes, pero esto se está volviendo un poco ridículo. Tiene un aspecto horrible, su voz es áspera, no es muy inteligente, tiene a AOC+3 [así se refiere a Alexandria Ocasio-Cortez y a otras tres congresistas demócratas], a todos los tontos apoyándolo, e incluso nuestro gran senador palestino, el llorón Chuck Schumer, se humilla ante él. ¡Sí, es un momento crucial en la historia de nuestro país!", escribió Trump la noche del 25 de junio en su red social.

El longevo senador por Vermont Bernie Sanders se preguntaba en el periódico británico si el Partido Demócrata podrá aprender de la victoria de Mamdani. "La lección de su campaña es que no basta con criticar a Trump y sus políticas destructivas. Debemos presentar una visión positiva y un análisis de por qué las cosas son como son. No basta con mantener un statu quo que perjudica a la mayoría de los estadounidenses. En un momento en el que la esperanza es cada vez más escasa, la gente debe tener la convicción de que, si trabajamos juntos, si tenemos la valentía de enfrentarnos a poderosos intereses especiales, podemos crear un mundo mejor: un mundo de justicia económica, social, racial y ambiental", defendía Sanders, quien sin embargo no acoge demasiada esperanza en "muchos de los líderes del Partido Demócrata", que "preferirían ser los capitanes de un Titanic que se hunde antes de cambiar de rumbo".

Pese a todo, hay ocasiones en las que el viento fuerza un rumbo determinado por mucha fuerza con la que se amarre uno al timón. Y, en este caso, los votantes demócratas de Nueva York han arreado con ganas. Zohran Mamdani, hijo de Mira Nair, cineasta nominada al Oscar, y de Mahmood Mamdani, profesor en la Universidad de Columbia, puede convertirse en el próximo alcalde de Nueva York.