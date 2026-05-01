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La última de Trump con España: asegura (sin pruebas) que al Gobierno "le parece bien" que "Irán se haga con un arma nuclear"
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La última de Trump con España: asegura (sin pruebas) que al Gobierno "le parece bien" que "Irán se haga con un arma nuclear"

Si el jueves dejaba entrever su intención de sacar a los militares estadounidenses de España y de Italia, hoy lanza una nueva ofensiva verbal contra Madrid y contra Roma.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Sánchez y Trump el pasado mes de julio durante la cumbre de la OTAN.EFE

Donald Trump considera que España e Italia apoyan que Irán desarrolle y pueda utilizar armas nucleares. Así se lo ha espetado a la prensa este viernes en otro de sus habituales corrillos en la Casa Blanca.

Horas después de sumar un nuevo ataque contra España y dejar caer que "probablemente" retire a los militares estadounidenses de las bases españolas e italianas, esta vez ha ido más allá. 

Sin pruebas, Trump ha señalado que tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de Giorgia Meloni "les parece bien que Irán se haga con un arma nuclear". "No estoy contento" con ninguno, ha añadido.

Para Trump, "cualquiera a quien le parezca bien que Irán tenga un arma nuclear no es una persona muy inteligente", en referencia a la nada, porque ni España ni Italia han afirmado tal extremo. 

Trump ha insistido una vez más en que el principal objetivo de sus operaciones conjuntas con Israel es el de impedir esta posibilidad, que sería "terrible en un futuro" pero "no va a ocurrir" porque, ha insistido el presidente por enésima vez desde el estallido de la guerra, el Ejército iraní ha sido derrotado.

"Todo ha sido eliminado. Su Marina ha sido eliminada. Su Fuerza Aérea ha sido eliminada. No tienen nada, no tienen radares, no tienen líderes porque están, francamente, bastante en desacuerdo ahora mismo. No se llevan bien", ha concluido Trump a este respecto.

Esta opinión llega tras concatenar protestas y ataques verbales contra ambos ejecutivos por sus faltas de apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán. Pero especialmente en el caso español, desde que Pedro Sánchez y Margarita Robles confirmasen el veto al uso de las bases españolas a los militares estadounidenses implicados en el operativo contra Teherán.

No han sido únicamente palabras gruesas a los micrófonos. Reuters publicó hace una semana una comunicación interna del Pentágono donde este estamento sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN, un extremo imposible de llevar a efecto por requerir la unanimidad del resto de miembros

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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