La última de Trump con España: asegura (sin pruebas) que al Gobierno "le parece bien" que "Irán se haga con un arma nuclear"

Sánchez y Trump el pasado mes de julio durante la cumbre de la OTAN.

Donald Trump considera que España e Italia apoyan que Irán desarrolle y pueda utilizar armas nucleares. Así se lo ha espetado a la prensa este viernes en otro de sus habituales corrillos en la Casa Blanca.

Horas después de sumar un nuevo ataque contra España y dejar caer que "probablemente" retire a los militares estadounidenses de las bases españolas e italianas, esta vez ha ido más allá.

Sin pruebas, Trump ha señalado que tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al de Giorgia Meloni "les parece bien que Irán se haga con un arma nuclear". "No estoy contento" con ninguno, ha añadido.

Para Trump, "cualquiera a quien le parezca bien que Irán tenga un arma nuclear no es una persona muy inteligente", en referencia a la nada, porque ni España ni Italia han afirmado tal extremo.

Trump ha insistido una vez más en que el principal objetivo de sus operaciones conjuntas con Israel es el de impedir esta posibilidad, que sería "terrible en un futuro" pero "no va a ocurrir" porque, ha insistido el presidente por enésima vez desde el estallido de la guerra, el Ejército iraní ha sido derrotado.

"Todo ha sido eliminado. Su Marina ha sido eliminada. Su Fuerza Aérea ha sido eliminada. No tienen nada, no tienen radares, no tienen líderes porque están, francamente, bastante en desacuerdo ahora mismo. No se llevan bien", ha concluido Trump a este respecto.

Esta opinión llega tras concatenar protestas y ataques verbales contra ambos ejecutivos por sus faltas de apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán. Pero especialmente en el caso español, desde que Pedro Sánchez y Margarita Robles confirmasen el veto al uso de las bases españolas a los militares estadounidenses implicados en el operativo contra Teherán.

No han sido únicamente palabras gruesas a los micrófonos. Reuters publicó hace una semana una comunicación interna del Pentágono donde este estamento sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN, un extremo imposible de llevar a efecto por requerir la unanimidad del resto de miembros