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Trump denuncia el "incumplimiento" de la UE del acuerdo comercial y eleva al 25% los aranceles a los coches y camiones europeos
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Trump denuncia el "incumplimiento" de la UE del acuerdo comercial y eleva al 25% los aranceles a los coches y camiones europeos

La amenaza de Trump se hará realidad —si no hay nuevo bandazo entre medias— "la semana que viene"

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Ursula von der Leyen y Donald Trump.
Ursula von der Leyen y Donald Trump.Andrew Harnik

Hacía tiempo que Donald Trump no hacía ruido con los aranceles. Este primero de mayo ha sido el día. El presidente de EEUU ha denunciado lo que considera el "incumplimiento" por parte de la UE del acuerdo comercial bipartito y ha anunciado mano dura.

La medida avanzada por Trump implicaría elevar al 25% los aranceles a los coches y camiones fabricados en territorio de la Unión Europea a la hora de exportarlos a EEUU. Hasta ahora, el porcentaje estaba fijado en el 15% que Ursula von der Leyen aceptó en su encuentro con Donald Trump el pasado verano en Escocia.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", ha escrito en su Truth Social, sin aportar la menor prueba del supuesto incumplimiento.

La medida supone, de aplicarse efectivamente, un golpe severo a las economías comunitarias, dada la importancia del sector automovilístico en las exportaciones de la UE. 

En datos de 2024, la Unión Europea envió a territorio estadounidense vehículos por un montante de 50.889 millones de euros, con Alemania como país clave de esta actividad comercial. Berlín acaparó un 64,27% del total de exportaciones, seguido muy de lejos por Italia y Suecia.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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