Trump denuncia el "incumplimiento" de la UE del acuerdo comercial y eleva al 25% los aranceles a los coches y camiones europeos

Hacía tiempo que Donald Trump no hacía ruido con los aranceles. Este primero de mayo ha sido el día. El presidente de EEUU ha denunciado lo que considera el "incumplimiento" por parte de la UE del acuerdo comercial bipartito y ha anunciado mano dura.

La medida avanzada por Trump implicaría elevar al 25% los aranceles a los coches y camiones fabricados en territorio de la Unión Europea a la hora de exportarlos a EEUU. Hasta ahora, el porcentaje estaba fijado en el 15% que Ursula von der Leyen aceptó en su encuentro con Donald Trump el pasado verano en Escocia.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", ha escrito en su Truth Social, sin aportar la menor prueba del supuesto incumplimiento.

La medida supone, de aplicarse efectivamente, un golpe severo a las economías comunitarias, dada la importancia del sector automovilístico en las exportaciones de la UE.

En datos de 2024, la Unión Europea envió a territorio estadounidense vehículos por un montante de 50.889 millones de euros, con Alemania como país clave de esta actividad comercial. Berlín acaparó un 64,27% del total de exportaciones, seguido muy de lejos por Italia y Suecia.