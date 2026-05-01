Laura Casquero, estudiante de veterinaria: "Si alguna vez llegas a identificar alguno de estos síntomas en tu mascota deja lo que estés haciendo y corre al veterinario"

El sistema digestivo de los perros cumple una función esencial para garantizar su bienestar y calidad de vida. Desde el momento en que el animal ingiere algún alimento, se activa un complejo proceso que comienza en el estómago y se completa en el intestino delgado, donde se liberan enzimas digestivas casi de inmediato tras la ingestión.

Posteriormente, el intestino grueso se encarga de transportar los desechos hacia el exterior. Completar este proceso puede durar hasta nueve horas y tiene el objetivo de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para que el sistema del animal funcione y se desarrolle de forma saludable.

Según explican los especialistas, cualquier alteración en este sistema puede provocar problemas digestivos, como desequilibrios en la flora intestinal o deficiencias nutricionales, especialmente cuando los alimentos no se digieren correctamente y fermentan en el intestino.

Adaptado a la dieta carnívora

A diferencia de los humanos, el sistema digestivo del perro está diseñado principalmente para procesar proteínas de origen animal, aunque también puede aprovechar grasas y algunos carbohidratos.

Este sistema se encarga de procesar los alimentos, y también de transportarlos, transformarlos, absorber los nutrientes y, finalmente, eliminar los residuos mediante la defecación. Para cumplir con estas funciones, intervienen diversos órganos como la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, el páncreas y el hígado.

Señales de alerta que no deben ignorarse

El sistema digestivo es "complejísimo", según apunta la estudiante de veterinaria y divulgadora Laura Casquero en uno de sus últimos vídeo de su cuenta de TikTok @lauracasquerooo888. Además, ha advertido a los dueños de mascotas sobre algunos de los síntomas que señalan que el sistema digestivo de las mascotas no funciona bien.

"Si alguna vez llegas a identificar alguno de estos síntomas en tu mascota, deja lo que estés haciendo y corre al veterinario". Casquero subraya que los síntomas pueden variar mucho en función de su origen y gravedad.

El primero es el vómito en proyectil, que ocurre justo después de comer y en el que el alimento sale prácticamente sin digerir, a menudo con forma de tubo. Este síntoma puede indicar que la comida no está llegando correctamente al estómago y se queda retenida en el esófago.

Otro signo preocupante es la melena, es decir, heces negras con un olor muy fuerte. Esto suele deberse a la presencia de sangre digerida y puede indicar una hemorragia en el tracto digestivo superior.

También menciona los intentos de vómito fallidos, cuando el animal intenta vomitar de forma constante sin lograrlo. Si este síntoma se acompaña de un abdomen hinchado, podría ser señal de una obstrucción grave, como una torsión de estómago.

El dolor abdominal, un síntoma clave

El cuarto síntoma destacado es el dolor abdominal intenso. Casquero explica que puede identificarse por una postura característica llamada cifosis, en la que el animal encorva la espalda hacia adelante.

"Puede deberse a muchas causas, algunas muy graves como la pancreatitis", advierte. Por ello, insiste en que ante cualquier indicio de dolor agudo, lo más prudente es acudir de inmediato al veterinario.