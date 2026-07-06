Adiós a los cubitos de hielo: este sencillo descubrimiento enfría la copa, la perfuma e incluso se puede comer al final

Con la llegada del calor abrasador, pocas cosas apetecen más que sentarse a la sombra con una bebida bien fría entre las manos. El problema llega cuando, en el intento de mantenerla fresca durante más tiempo, los cubitos de hielo terminan estropeando su sabor. Ahora, un sencillo truco que cada vez suma más fanáticos promete mantener la copa a la temperatura perfecta, aportar un agradable aroma e, incluso, regalar un delicioso bocado al final.

La solución pasa por dejar a un lado los cubitos de hielo y apostar por un ingrediente que probablemente ya tengas en la nevera. Las fresas congeladas se han convertido en la alternativa perfecta para enfriar el vino rosado sin aguarlo, ya que mantienen la bebida a buena temperatura y realzan sus notas afrutadas. Además, permiten aprovechar esas piezas demasiado maduras que, de otro modo, acabarían en la basura.

Según recoge Ouest-France, los expertos en vino recuerdan que añadir hielo a un rosado modifica su equilibrio, ya que el agua procedente del deshielo reduce la intensidad de sus aromas, rebaja la acidez y resta sabor a cada sorbo. En cambio, las fresas congeladas liberan el frío de forma gradual sin diluir la bebida, conservando intactas las características del vino y potenciando sus notas naturales de frutos rojos.

Una bolsa llena de fresas congeladas como sustituto a los cubitos de hielo. Getty Images

Un truco muy fácil de preparar

Para llevar a cabo este remedio casero, basta con retirar el tallo a las fresas que ya estén muy maduras, congelarlas primero por separado sobre una bandeja y, una vez endurecidas, guardarlas en una bolsa apta para congelador. Cuando llegue el momento de servir el vino, solo hay que añadir dos o tres piezas directamente a la copa. Así, la bebida se mantiene fría sin aguarse y, al final, las fresas pueden comerse tras haber absorbido parte de su sabor.

Esta idea también ayuda a reducir el desperdicio alimentario, ya que muchas fresas terminan en la basura simplemente porque han perdido firmeza, pese a seguir siendo perfectamente comestibles. Congelarlas permite alargar su vida útil durante meses y aprovechar una fruta que, al estar más madura, concentra una mayor cantidad de azúcares y sabor, dándole una segunda vida de forma sencilla.

Aunque potencia sobre todo el sabor del vino rosado, lo cierto es que las fresas congeladas también funcionan como un aromatizante natural en agua con gas, limonadas, tés helados o cócteles sin alcohol. Incluso puede adaptarse con otras frutas de temporada, como frambuesas, arándanos, melocotón, sandía o cerezas, que refrescan la bebida mientras aportan un matiz diferente sin necesidad de añadir azúcar o hielo.