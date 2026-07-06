Un youtuber británico se fija en los precios de la vivienda en un pueblo del Mar Menor: "Parece un poco caro para la infraestructura que tienes y para los servicios que tienes"

La costa del Mar Menor lleva años intentando recuperar el atractivo que la convirtió en uno de los destinos más populares del Mediterráneo. A su clima privilegiado y sus extensas playas se suma un mercado inmobiliario que sigue despertando interés, especialmente entre compradores extranjeros. Sin embargo, la realidad que encuentran algunos visitantes dista bastante de la imagen que realmente esperan.

Ahora, Spain Speaks, un youtuber británico especializado en recorrer diferentes rincones de España, ha puesto el foco precisamente en esa diferencia entre las expectativas y la realidad tras visitar la urbanización de Los Urrutias, en el municipio de Cartagena. Durante un recorrido por sus calles y el paseo marítimo, el creador de contenido analizó el estado de la zona y terminó mostrando su sorpresa al descubrir el precio de las viviendas.

En el vídeo se muestra tanto el entorno residencial como el estado de la playa, aunque fue al final del recorrido cuando lanzó la reflexión que más comentarios ha generado entre sus seguidores. "Parece un poco caro para la infraestructura que tienes y para los servicios que tienes", sentenció tras consultar los precios de varias viviendas anunciadas en una inmobiliaria de la zona.

“Los españoles querían menos turistas”

El creador destaca el atractivo del enclave por su clima, la cercanía al mar y las urbanizaciones de estilo mediterráneo, pero también muestra una imagen muy diferente a la que muchos esperan de un destino turístico en pleno fin de semana. Con temperaturas agradables y un domingo al mediodía, la playa apenas registra visitantes, una circunstancia que el británico atribuye a la pérdida de atractivo que ha sufrido el Mar Menor en los últimos años.

La calidad del agua ha mejorado respecto a los momentos más críticos, pero la contaminación derivada de la actividad agrícola ha dejado una profunda huella en la laguna. Esa percepción negativa, unida a varios episodios medioambientales, continúa afectando al turismo y a la imagen del destino, pese a que algunos residentes siguen practicando deportes acuáticos y consideran que la situación ha evolucionado favorablemente.

La mayor sorpresa llega al visitar el escaparate de una inmobiliaria, donde encuentra viviendas con precios que oscilan aproximadamente entre los 119.000 y los 800.000 euros. Tras revisar varios anuncios, el británico considera que los importes no guardan relación con el nivel de servicios que ha observado durante su recorrido. “De todos modos, estoy seguro de que alguien estaría dispuesto a comprar una casa aquí, y tomar ventaja de este magnífico estilo de vida mediterráneo”, concluye.

Entre los comentarios más destacados que ha generado el vídeo, aparece el de un usuario que ironiza con la escasa afluencia de visitantes asegurando que "Los españoles querían menos turistas. ¡Parece que lo han conseguido!". En esa misma línea, otro añade: "Eso es lo que obtienes cuando le dices a los turistas que se mantengan alejados". Dos opiniones que, más allá de la ironía, vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la imagen turística que proyecta actualmente el Mar Menor.