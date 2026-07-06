Miles de 'me gusta' por lo que hace este restaurante con un cliente que quería reservar a toda costa: "Un aplauso a este empresario"

El establecimiento finlandés Demo exige un depósito de 100 euros que se descuenta de la factura final si el cliente acude a cenar.

Hay clientes que no aceptan un no por respuesta, y que no tienen ninguna empatía con los trabajadores. La hostelería es uno de los sectores que más sufren este tipo de clientes, que convierten sus preferencias o prioridades en exigencias.

La historia que ha compartido la cuenta de X @soycamarero es un buen ejemplo de ello. "Primero, un aplauso a este empresario, y segundo, los clientes deberían tener más empatía hacia el descanso de los trabajadores de este sector", expone la publicación.

En ella, se puede leer una conversación de WhatsApp entre una persona que quiere hacer una reserva en un restaurante y el propietario del mismo. "¿Hacéis reserva para mañana?", pregunta el potencial cliente.

"No funcionamos con reserva, es por orden de llegada", aclara el dueño del establecimiento, que a su vez indica al cliente que, de todos modos, el martes están cerrados "por descanso del personal".

"No son máquinas"

A modo informativo, recuerda a la persona interesada en hacer la reserva que pueden consultar sus horarios actualizados en Internet. "¿Lunes y martes cerrado en pleno verano? ¿Pero esto qué es? ¿Es broma?", se pregunta el potencial cliente, al que el restaurante da una respuesta ejemplar.

"No, ninguna broma. En esta empresa tenemos trabajadores, no esclavos. Ni abogamos por horarios partidos, y por supuesto tienen al menos dos días libres y seguidos para que puedan descansar, ya que como bien dice es verano", argumenta el propietario del local.

"Los servicios son muy duros y las personas, que no son máquinas, por cierto, necesitan descansar. De nuevo, gracias por su comprensión", remata el dueño del restaurante, dejando muy clara cuál es su filosofía de trabajo.

La publicación cuenta ya con más de 4.000 'me gusta', y la mayoría de los comentarios apoyan la respuesta del propietario. "La respuesta siempre es 'contraten a más gente para hacer más turnos'. Tengo un negocio y siempre es lo mismo", asegura un usuario de X.