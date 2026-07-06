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Cursos de carnicería, observación de estrellas o esquilar ovejas: cómo las casas rurales ganan miles ofreciendo experiencias a los huéspedes
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Cursos de carnicería, observación de estrellas o esquilar ovejas: cómo las casas rurales ganan miles ofreciendo experiencias a los huéspedes

Ya no sólo cuenta la ubicación.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Casa rural en Asturias
No, esta casa no aparece en el catálogo de venta, pero quedaba muy bien para ilustrar el artículoUCG/Universal Images Group via Getty Images

Dormir en una casa rural ya no siempre es suficiente. En un mercado cada vez más competitivo y con unos costes disparados, muchos propietarios de alojamientos rurales han encontrado una nueva fórmula para atraer clientes: convertir la estancia en una experiencia.

Desde aprender a elaborar embutidos hasta contemplar uno de los cielos más oscuros de Europa o participar en esquilar ovejas, las actividades complementarias se han convertido en un inesperado filón económico.

Y cada vez son más los alojamientos que están apostando por este modelo para diferenciarse de la competencia. La estrategia, además, parece funcionar: algunas explotaciones aseguran que estas experiencias les permiten ingresar hasta 10.000 libras más al año.

El turismo busca recuerdos, no solo habitaciones

El auge de este fenómeno coincide con un momento complicado para el sector. Según recoge Daily Mail, en Reino Unido las pernoctaciones en alojamientos turísticos de corta duración crecieron un 10% en el último año, pero los propietarios también afrontan una mayor presión fiscal tras la eliminación de ventajas tributarias específicas para este tipo de negocios.

En ese contexto, ofrecer algo diferente se ha convertido en una necesidad. La agencia Sykes Holiday Cottages asegura que el número de alojamientos que incluyen experiencias para sus huéspedes ha aumentado un 26% en apenas un año.

Los propietarios sostienen que los viajeros buscan cada vez más autenticidad y contacto con el entorno, especialmente en destinos rurales. La idea es sencilla: no vender solo una cama, sino una vivencia difícil de encontrar en otro lugar que convierta la escapada en algo memorable.

De fabricar salchichas a contemplar el cielo

Uno de los ejemplos más llamativos es el de una granja de Shropshire, donde los visitantes pueden participar en un curso de carnicería por 150 libras. Allí aprenden a despiezar carne, elaborar salchichas y curar beicon artesanal. Sus propietarios calculan que esta actividad ha incrementado la ocupación un 25% y les aporta alrededor de 10.000 libras extra al año.

Otros alojamientos han apostado por sacar partido a su entorno. En una granja situada en el Parque Nacional de Northumberland, los huéspedes reciben prismáticos y guías para observar las estrellas en uno de los cielos más limpios del Reino Unido.

Y no solo eso, los huéspedes también pueden asistir al esquileo de ovejas o conocer de cerca el trabajo diario de una explotación ganadera. Incluso hay quien ha instalado un parque privado de skate como principal reclamo para atraer reservas.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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