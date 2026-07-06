Alquilan un piso por 900 euros al mes más pequeño que muchos salones, pero que tiene cuatro tramos de escaleras: "Lujo"

El mercado de la vivienda está por las nubes, y mientras la mayoría de la población sufre las consecuencias de los precios altos, que por norma general complica el acceso a una vivienda, otros hacen negocio con ello.

La cuenta de TikTok @le_petit_patito ha publicado un vídeo donde muestra otro de los muchos ejemplos de pisos cuyos precios están inflados y no se corresponden con las características que ofrecen.

El propietario en cuestión alquila una vivienda de 36 metros cuadraos por 900€ al mes. Se trata de un bajo interior con ascensor en Nuevos Ministerios, Madrid. Ya solo sabiendo estos pocos datos, se pueden hacer una idea de lo que se muestra a continuación.

"Empezamos por la entrada; como veis tenemos una gran puerta de seguridad. Lo primero que vemos es un descansillo poligonal y una escalera cuasi vertical", describe la propietaria de @le_petit_patito.

Un sinsentido tras otro

El piso tiene una doble altura, pero la segunda planta ofrece muy pocas posibilidades. "Si bajamos nos encontramos con la nevera disociada y en valle; está perfecta para dejar la compra", ironiza esta cuenta de TikTok.

Una de las habitaciones tiene es un cuarto "con ventanuco debajo de altillo, perfecto para teletrabajar". Respecto a la cocina, está "completamente equipada en los colores cálidos más estridentes". Los colores en cuestión son un naranja intenso: "Efectivamente, estilo globo".

Desde la cocina se puede acceder al patio. No obstante, explica @le_petit_patito, "si la puerta del baño está abierta no podemos pasar". El patio en cuestión, ironiza de nuevo la propietaria de esta cuenta es para "cenas románticas, estilo bistró".

Finalmente, en el vídeo se muestra el vestidor, al que se accede por una "escalera de caracol desde la cual accedemos al master bedroom", que incluye un "gran colchón viscoelástico". "Es tan alto que tapa la mitad de la ventana", comenta con mucho humor.