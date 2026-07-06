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Una mezcla de sal gruesa y romero: para qué se utiliza y por qué mucha gente la usa en casa
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Una mezcla de sal gruesa y romero: para qué se utiliza y por qué mucha gente la usa en casa

La clave está en las propiedades de cada ingrediente.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un tarro de vidrio abierto lleno de sal gruesa y romero
El truco casero que consite en mezclar sal gruesa y romero en un tarro.Getty Images

Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde, casi a diario, aparecen nuevos trucos caseros para resolver pequeños problemas del hogar con ingredientes que cualquiera tiene en la cocina. Algunos tan solo son mitos sin fundamento, pero otros esconden una explicación sencilla y pueden resultar útiles en determinadas situaciones, sobre todo por su bajo coste y facilidad de uso.

Uno de los remedios que más popularidad ha ganado en los últimos meses consiste en mezclar sal gruesa y romero y colocar el preparado en distintos rincones de la casa. Aunque para algunos pueda parecer un simple truco viral, lo cierto es que esta combinación ayuda a reducir la humedad localizada y mantener un ambiente con un olor más agradable. Todo ello con ingredientes económicos y fáciles de encontrar.

La clave está en las propiedades de cada ingrediente. Tal y como recoge Tupi.fm, la sal gruesa es un material higroscópico, lo que significa que tiene la capacidad de atraer y retener parte de la humedad presente en el aire. Por su parte, el romero libera de forma natural aceites esenciales como el eucalipto, el alcanfor y el pineno, responsables de su característico aroma fresco, que ayuda a neutralizar los olores de espacios cerrados.

Eficaz en espacios cerrados

Este remedio resulta especialmente útil en armarios, zapateros, baños sin ventana, despensas o rincones donde la ventilación es escasa y la humedad suele concentrarse. En estos espacios reducidos, la sal puede absorber parte del exceso de agua ambiental mientras el romero aporta una fragancia agradable sin necesidad de aerosoles ni ambientadores químicos. Sin embargo, su efecto disminuye en habitaciones amplias o bien ventiladas.

Para preparar la mezcla basta con llenar parcialmente un frasco de vidrio con sal gruesa, colocar encima varias ramitas de romero fresco o seco y dejar el recipiente destapado para que ambos ingredientes puedan actuar sobre el ambiente. Cuando la sal se humedezca, forme grumos o comience a endurecerse, será el momento de sustituirla por otra nueva mezcla para mantener su eficacia.

Además de ayudar a reducir la sensación de humedad, esta combinación destaca por su bajo coste y facilidad de preparación, ya que son ingredientes habituales en cualquier cocina y no requieren mantenimiento complejo. Eso sí, cabe recordar que este truco no sustituye a un deshumidificador ni resuelve problemas estructurales como filtraciones, condensaciones severas o la aparición de moho en paredes y techos.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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