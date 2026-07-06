Una mezcla de sal gruesa y romero: para qué se utiliza y por qué mucha gente la usa en casa

Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde, casi a diario, aparecen nuevos trucos caseros para resolver pequeños problemas del hogar con ingredientes que cualquiera tiene en la cocina. Algunos tan solo son mitos sin fundamento, pero otros esconden una explicación sencilla y pueden resultar útiles en determinadas situaciones, sobre todo por su bajo coste y facilidad de uso.

Uno de los remedios que más popularidad ha ganado en los últimos meses consiste en mezclar sal gruesa y romero y colocar el preparado en distintos rincones de la casa. Aunque para algunos pueda parecer un simple truco viral, lo cierto es que esta combinación ayuda a reducir la humedad localizada y mantener un ambiente con un olor más agradable. Todo ello con ingredientes económicos y fáciles de encontrar.

La clave está en las propiedades de cada ingrediente. Tal y como recoge Tupi.fm, la sal gruesa es un material higroscópico, lo que significa que tiene la capacidad de atraer y retener parte de la humedad presente en el aire. Por su parte, el romero libera de forma natural aceites esenciales como el eucalipto, el alcanfor y el pineno, responsables de su característico aroma fresco, que ayuda a neutralizar los olores de espacios cerrados.

Eficaz en espacios cerrados

Este remedio resulta especialmente útil en armarios, zapateros, baños sin ventana, despensas o rincones donde la ventilación es escasa y la humedad suele concentrarse. En estos espacios reducidos, la sal puede absorber parte del exceso de agua ambiental mientras el romero aporta una fragancia agradable sin necesidad de aerosoles ni ambientadores químicos. Sin embargo, su efecto disminuye en habitaciones amplias o bien ventiladas.

Para preparar la mezcla basta con llenar parcialmente un frasco de vidrio con sal gruesa, colocar encima varias ramitas de romero fresco o seco y dejar el recipiente destapado para que ambos ingredientes puedan actuar sobre el ambiente. Cuando la sal se humedezca, forme grumos o comience a endurecerse, será el momento de sustituirla por otra nueva mezcla para mantener su eficacia.

Además de ayudar a reducir la sensación de humedad, esta combinación destaca por su bajo coste y facilidad de preparación, ya que son ingredientes habituales en cualquier cocina y no requieren mantenimiento complejo. Eso sí, cabe recordar que este truco no sustituye a un deshumidificador ni resuelve problemas estructurales como filtraciones, condensaciones severas o la aparición de moho en paredes y techos.