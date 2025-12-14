Amanda Seyfried habla sobre la posibilidad de una nueva entrega de 'Mamma Mia': "Meryl está disponible"

La vuelta del fenómeno Mamma Mia puede ser motivo de alegría para muchas personas. Una nueva entrega podría convertirse en realidad, o eso opina una de sus protagonistas. En una entrevista para la revista estadounidense Variety, Amanda Seyfried no lo confirma, pero asegura que nada está descartado.

La intérprete, de 40 años, lo tiene claro: "Sería tan absurdo si no pasara. Quiero decir, siguen haciendo Fast and Furious". Pero más allá de las comparaciones, Seyfried pone la idea encima de la mesa: "Ya hemos hecho Mamma Mia 2. Meryl está disponible. Hagámoslo". Además, pone en valor el trabajo de su compañera Christine Baranski, que interpreta a Tanya en la popular película. "Solo llévame a una isla con ella. Es una de las diosas de nuestro tiempo".

Asimismo, la actriz ha aprovechado la conversación para valorar su papel en el musical. Para ella, fue un reto. "Estoy muy orgullosa de ello. Súper, súper, orgullosa", asegura. "Me encanta actuar, pero tener la oportunidad de cantar y moverme". "Es un papel para toda la vida, sin duda. Me alegro mucho de que me eligieran a mí, porque es una de esas oportunidades que puedes dejar pasar", cuenta, claramente emocionada.

Tal y como reza el medio de comunicación especializado Screen Rant, Mamma Mia se convirtió en la película musical de acción real más taquillera de 2008, recaudando más de 600 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 52 millones. Incluía los grandes éxitos de ABBA y un elenco de calidad con Meryl Streep, Pierce Brosnan y Colin Firth.

En este momento, la actriz se encuentra en plena campaña de presentación de El testamento de Ann Lee, que se estrenará en cines el próximo 25 de diciembre, en Estados Unidos, y en marzo 2026 en España. "Gracias a Dios hablamos tanto de Ann Lee, porque hay una relación directa entre lo que creó y lo que nos falta", asegura en la entrevista. Ella se refiere a la fundadora del movimiento Shakers el siglo XVIII, cuyos valores se centraban principalmente en la igualdad.

"¿Qué tal si no tenemos ninguna agenda? ¿Qué tal si nuestra agenda es cuidarnos unos a otros? El socialismo es una idea preciosa, y sé que no funciona perfectamente, ni que la gente entienda lo que realmente significa la palabra. Para mí, es cuidarnos unos a otros. Si tengo más dinero, puedo gastar más dinero en otras personas.", ha opinado.