Un extrabajador cobra 165.878 euros durante tres años de la empresa a la que había renunciado

Una agencia gubernamental de Nueva Gales del Sur (Australia) mantuvo durante años un grave fallo en sus controles de nómina que permitió que 481 personas siguieran cobrando después de haber dejado su empleo, según reveló la Oficina de Auditoría estatal en su revisión de los presupuestos públicos para 2024–25.

Entre los casos más llamativos se encuentra el de un extrabajador que recibió más de 295.000 dólares australianos —unos 165.878 euros— entre 2021 y 2024, a pesar de haber renunciado en 2021. El organismo fiscalizador denunció “deficientes controles de nómina” y advirtió de que errores de este tipo suponen pérdidas millonarias.

Según la auditoría, los fallos se debieron principalmente a retrasos en la notificación de las terminaciones de contratos, lo que permitió que los pagos se siguieran procesando como si los empleados continuaran activos. La agencia implicada, cuya identidad no ha trascendido, ha asegurado que está tomando “medidas razonables” para recuperar los fondos abonados indebidamente.

Además del caso del trabajador que cobró casi 300.000 dólares tras su salida, la auditoría detectó que otros seis exempleados recibieron un total de 429.000 dólares después de haber cesado en sus puestos. El resto de los pagos incorrectos continúan bajo investigación.

Un problema extendido y costoso

La Oficina de Auditoría señaló que el gasto en personal es el mayor coste del gobierno de Nueva Gales del Sur. Solo en 2025–26 se estima que los empleados supondrán 50.300 millones de dólares, cifra que ascenderá a 56.200 millones en 2028–29 debido, en parte, a la eliminación del tope salarial en el sector público por parte del Gobierno de Chris Minns según publicó Financial Times.

El informe alertó también de una “gestión débil” de las horas extra, citando el caso de una agencia que tuvo que recortar un superávit previsto de 122 millones de dólares hasta solo 26 millones debido a un repunte de 103 millones en gastos de personal, de los cuales 56,4 millones correspondían a horas extra adicionales. En total, las agencias estatales registraron 57 declaraciones contables erróneas sin corregir, por valor de 397 millones de dólares, un incremento respecto al año anterior.

Dependencia a largo plazo

El informe también criticó la fuerte dependencia del servicio público de trabajadores externos, pese a las políticas del gobierno laborista para reducir estos costes. Aunque el gasto en contratistas se ha reducido desde casi 2.000 millones de dólares en 2023 a 1.200 millones en 2025, la auditoría constató que los compromisos temporales prolongados siguen siendo comunes.

En las agencias analizadas se encontraron 227 trabajadores contingentes que llevaban más de cinco años en el mismo puesto; uno de ellos acumulaba 15 años como contratado externo. Además, 17 trabajadores contingentes cobraban más de 550.000 dólares cada uno.