Alba Flores habla con total sinceridad de qué le parece el centro de Madrid en Navidad: "Me parece todo un derroche"

La actriz y productora Alba Flores ha ofrecido una entrevista en el programa de la Cadena SER Ni tan bien en el que ha hablado de su opinión, y la de más de un madrileño, cada vez que tienen que pasar por el centro de la capital española en Navidad.

Mientras hablaba con Carolina Iglesias de algo que no le gustaba, ella ha confesado que a ella no le convence nada la Navidad. "Sobre todo el puente este que hemos pasado. Qué infierno", ha asegurado.

Tras preguntarle que cómo había pasado el puente, Alba Flores ha contado que no ha estado descansando mucho. "He trabajado mucho este puente, pero el rato que he estado por aquí (Madrid)... Agobio. Agobio fuerte", ha razonado.

"Joder, yo, me agobia mucho. No entiendo nada y me parece todo un derroche. Soy El Grinch de la Navidad. Pero es que me parece todo un derroche. Un derroche de luz, ¿no? Yo flipo. Teniendo la Cañada (Real) sin luz. Es que es un poco fuerte", ha asegurado, entre los aplausos del público.

Acto seguido, también han hablado de la Menina gigante navideña. "La Menina esa... Madre mía la Menina. Mis respetos a quien la haya diseñado, pero yo en mi casa no la habría puesto. Que no entiendo muy bien que tiene que ver la Menina con la Navidad", ha señalado.

Alba Flores no ha sido la única en hablar de cómo está Madrid. Hace unos días, fue la cantante Luz Casal la que denunció que a ella le mata "ir por una ciudad como Madrid y ver a la gente durmiendo en la calle". "Me destroza, me corta el rollo absolutamente. Si estoy yendo a cenar, me quita el hambre. Eso es duro", aseguró.

"He dejado de ir a Los Ángeles por el impacto tan brutal de ver tantísima gente viviendo en la calle y ahora lo empiezo a ver aquí. Antes a los pobres no se les veía tanto, lo que me hace pensar que en eso estamos yendo a peor", defendió.