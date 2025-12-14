Un ex asesor de seguridad de Trump, firme sobre la situación de guerra: "Es un error que Ucrania haga concesiones"

El exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha afirmado que cree que sería un error que Ucrania hiciera concesiones en el contexto de la guerra, al advertir que no es el momento para que Occidente busque acuerdos que favorezcan a Rusia.

Lo ha hecho en una entrevista con Gavin Lee de FRANCE 24, donde Bolton ha declarado que dudaba sobre las motivaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con el conflicto, dejando caer que está más preocupado por conseguir el Nobel que por la paz.

"No creo que [el presidente estadounidense] Donald Trump esté realmente motivado por los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, ni por la OTAN, ni por los intereses ucranianos", ha destacado el mismo. "Creo que quiere el Premio Nobel de la Paz; creo que lo ha tenido presente desde su primer mandato", ha agregado.

Por otra parte, el exfuncionario también ha señalado que el presidente ruso confía en que el paso del tiempo juegue a su favor. "Putin cree que el tiempo está de su lado. Este no es el momento para que Estados Unidos ni Europa se rindan y digan 'consigamos el mejor acuerdo posible'", añadió Bolton durante la entrevista.

Al menos 676 niños ucranianos han perdido la vida

Desde que dio comienzo la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, al menos 676 niños ucranianos han perdido la vida como consecuencia de la invasión rusa, según han informado las autoridades ucranianas, y 2.293 menores han resultado heridos. Además, el mismo informe señala además que 19.546 niños han sido "deportados o llevados a la fuerza" a Rusia