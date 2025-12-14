Vivian, costurera de 80 años, decide decir adiós a la jubilación: "Me encanta enseñar y transmitir, aunque nunca se sabe

Vivian Hoxbro oriunda de Horsens, Dinamarca, nacida en 1945 se ha formado como pedagoga. Con el pasar del tiempo, ha desarrollado gusto por el tejido y se dedicó por completo a la costurera, trabajado con varios fabricantes de hilos.

La mujer se ha animado a compartir su conocimiento en dicho oficio. En el año 2000 publicó su primer libro sobre el tejido dómino, se trata de una técnica de costura que crea bloques de color en zigzag, como las fichas de dominó.

Posteriormente, se añadió una amplia gama de libros de tejido, publicados en danés, inglés, japonés y noruego, entre otros idiomas.

Las personas impulsaron a Vivan a seguir escribiendo

¿Y tu libro viejo? No podemos comprarlo", me preguntaron. "No puedes hacerlo porque es del año 2000", respondí. "Pero hay jóvenes tejedoras que quieren tejer, así que tienes que hacer uno nuevo", afirma la mujer en una entrevista con el medio danés, TV2 Ost.

El nuevo texto de Vivian, ya se encuentra publicado, en este mismo sentido la mujer se refiere a su futuro profesional, y se muestra feliz y contenta al respecto, e incluso sigue realizando charlas y talleres alrededor del mundo. “Me encanta enseñar y transmitirlo. Pero creo que este es el último libro. Pero nunca se sabe”, expresa la danesa.

Además, Vivian habla sobre la diferencia del tejido común o amateur con el tejido profesional, elaborado de una manera más completa. “Después de un tiempo, mucha gente quiere hacer algo con más detalle. Eso es lo que marca la diferencia entre el tejido casero común y las manualidades. Lo que yo tejo no es precisamente común”, sentenció la mujer de 80 años.