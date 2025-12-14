Hacen pasar un almacén como loft y lo alquilan por 280 euros en Nochevieja: "Resulta algo nauseabundo"

Florencia es una de las capitales más turísticas del mundo y los florentinos tienen una relación de amor-odio con los visitantes. De cualquier forma, aprovechan ese boom turístico continuo para hacer negocio, con lo que salen casos como este, publicado en el diario italiano La Repubblica, un antro que lo publicitaban como un loft.

Imagina que vas a la ciudad más bella del mundo y te ofrecen un loft por 280 euros la noche para pasar allí la Nochevieja te encuentras con un almacén sin ventilación, con la cama en un sótano con olor a humedad.

No es una exageración ni una anécdota aislada: es uno de los casos que ha desatado la indignación del movimiento ciudadano Salviamo Firenze en pleno centro de Florencia, una ciudad cada vez más tensionada por el turismo y la reconversión de espacios no residenciales en alojamientos temporales.

El inmueble está situado entre Piazza San Paolino y Borgo Ognissanti, en el corazón de la zona de Via Palazzuolo, incluida en un ambicioso proyecto de regeneración urbana conocido como Recreos. Sobre el papel, el espacio figura como almacén con categoría catastral C/2, es decir, no habitable. En la práctica, se comercializa como alojamiento turístico en plataformas como Booking.com y se ofrece por 282 euros la noche entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Ver para creer.

Ojo con las reseñas de los huéspedes

Sí, a pesar de todo, ha tenido huéspedes y han dejado sus reseñas, pero al final han admitido la oferta y han dormido en un sitio tan lúgubre. "La cama está en un sótano con olor a humedad, con un deshumidificador funcionando las 24 horas, que intentan disimular con ambientador", escribe Matteo en Booking.

Otra usuaria, Giulia, va más allá: "Cuando entras hay un fuerte olor a humedad disimulado por ambientador que resulta un poco nauseabundo. Tiene un problema serio de humedad, pero claro, está en parte bajo tierra". Un espacio que, según los testimonios, no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, pero que se alquila como si fuera una experiencia "céntrica" y exclusiva.

Si te interesa, también está a la venta

Imagina cómo estará el mercado inmobiliario en una ciudad tan turística, donde gran parte de sus habitantes se dedican o planean dedicarse a vivir de las rentas seguras y sin apenas esfuerzo que dan el alquiler turístico. Les vale con comprar lo que llaman monolocali (similar a estudios o apartamentos) y recuperar lo invertido rápidamente a turistas con alto poder adquisitivo, a ser posible.

En este caso, para más inri, el inmueble es vendido como almacén, con lo que está claro su uso no compatible con vivienda. Está a la venta por 110.000 euros, con lo que es un gran negocio convertirlo en alojamiento turístico, más aún en fechas señaladas como Nochevieja.

Para Massimo Torelli, portavoz de Salviamo Firenze, el caso corrobora lo dicho: "Ahora está claro: todo está permitido si se busca el beneficio. El mensaje es enriquecerse sin trabajar, sin hacer negocios", según declaraciones en el mismo diario.

Torelli critica además la falta de control por parte de las administraciones: "¿Hace falta un grupo de trabajo para comprobar los anuncios de patrimonio público? No. Solo hay que querer hacerlo". Desde el colectivo denuncian que la reconversión encubierta de almacenes, talleres y locales comerciales en viviendas turísticas están vacíos de contenido los proyectos de regeneración urbana, pensados inicialmente para artesanos y actividades culturales.