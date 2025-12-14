Sandra Pérez, farmacéutica: "Con las cenas de empresa, las zambombas y el frío, se van a disparar los contagios de gripe"

Los casos de gripe aumentan sin cesar. Solo en la provincia de Cádiz, según los datos consultados por el diario La Voz de Cádiz, la incidencia alcanzó esta semana los 450 casos por cada 100.000 habitantes. La semana pasada la cifra se encontraba en 413 por cada 100.000. En la comunidad andaluza, el porcentaje de positividad para la gripe alcanzó el 21,6% y duplicó el 11,5% registrado la semana anterior.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Sandra Pérez, secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, aseguró que "con el tema de las zambombas, las cenas de empresa, la gente se empieza a acumular, y se van a disparar los contagios". Ante el posible incremento, la experta recomienda la importancia de vacunación, "sobre todo para los pacientes mayores de 70 años, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas". También, los convivientes.

"La vacunación es importante porque disminuye el número de ingresos, disminuye el número de neumonías y disminuye, por tanto, el número de muertes", reitera.

Con el aumento de la incidencia en enfermedades respiratorias, "en noviembre se han vendido casi un 50% [de antigripales] más que el año pasado, mientras que en los primeros años de diciembre está sobre el 100%". "Hay un incremento bastante elevado comparado con el mismo periodo del año pasado porque, como se comenta, la gripe se ha adelantado entre cuatro y siete semanas", reza la farmacéutica.

Por otro lado, apunta que se ha producido un incremento en la compra de mascarillas. "Estamos empezando a vender más".

Por otro lado, la experta recuerda que "llevar a una persona que no se le va a complicar la enfermedad a una consulta puede ocasionar que los servicios de urgencia se colapsen". Por ello, dice que "lo más idóneo" es "ir a la farmacia, tomar un tratamiento, estar en reposo, hidratarte y ya está". "Lo más normal es que una persona no se complique y vaya a la farmacia", reitera.

Aun así, recalca que "si una persona tiene hipertensión, o tiene 39 de fiebre, es normal que se asuste y vaya a urgencias", pero "hay que tener cuidado porque en urgencias hay una atmósfera de virus y también puedes contagiarte", por lo que "es importante usar la mascarilla".