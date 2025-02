El perrete va a la guardería 5 veces por semana: al dueño le cuesta un pastizal pero lo ve necesario

ASSOCIATED PRESS

Llevar a tu perro a la guardería como llevas a tu hijo. Esa de es la idea que tienen muchos propietarios de mascotas, a las que no quieren dejar solas en casa. Bien porque trabajan durante muchas horas sin poder pasarse por casa en ese tiempo, bien porque quieren que su perro tenga la oportunidad de interactuar con otros perros, como hacen los niños en la guardería o centros de educación infantil. Porque a los perros, en algunos de los centros también, como en el caso de los niños, les educan, no solamente cuidan de ellos.

Una de las guarderías para perros que sigue esta filosofía se llama Koiraparkki y tiene centros en Helsinki y en Espoo (Finlandia) desde 2015. En este centro canino, durante el día sacan a los perros al exterior del recinto y organización variadas actividades para ellos, como ha explicado Raisa Kouhia a los medios locales, responsable de las operaciones de este parque para perros.

“Sacamos a pasear a los perros todos los días. Podríamos hacer una excursión a Suomenlinna, al gran parque para perros en Rajasaari, o al bosque. También tenemos un período de descanso obligatorio. No se puede dejar que los perros corran juntos todo el día porque pueden estresarse demasiado", relata Kouhia. Los perros son acariciados y mimados, entrenados bajo la guía de un adiestrador canino y se les ofrecen juegos y entrenamiento en el circuito de agilidad. Además, cuando es el cumpleaños del animal, hacen una celebración.

Uno de los asiduos a este centro es Kerttu, una dálmata de cuatro años, que lleva yendo a e esta guardería para perros cinco días a la semana desde que era una cachorra. La dueña de este animal, Leena Sallas, considera tranquilizador que su mascota no tenga que esperar sola en casa durante sus días laborales. “Kerttu se siente cómodo solo en casa, pero no creo que un animal de manada esté hecho para pasar largos periodos de tiempo solo en un lugar. "No quiero que el perro tenga que estar solo en casa más de tres horas", dice Sallas.

En efecto, los dálmatas son perros activos y necesitan estimulación y ejercicio, como les pasa también a muchas otras razas. Su dueña es una férrea defensora de estos centros: “Mi perro anterior también estuvo en una guardería para perros toda su vida. Mis perros siempre han estado tranquilos porque reciben suficiente estimulación y pueden quemar energía durante el día. Si a los dálmatas no se les dan cosas significativas para hacer, esto puede provocar problemas de comportamiento. Kerttu nunca ha roto nada en casa, ni siquiera cuando era un cachorro, porque siempre ha tenido mucho que hacer”, relata

Y, según su dueña, lo mejor de la guardería para perros es que al perro le encanta ir allí, incluso cuando va al médico. “Kerttu siempre va al tratamiento médico moviendo la cola. Es conmovedor ver el apego que siente por Laura, la directora de esta guardería para perros". El hecho de ir a esta guardería a menudo, hace que las mascotas se acostumbren a ir a diferentes lugares y que se adapten mejor a ir con sus propietarios a cualquier parte a la que le quieran llevar y se comporten de forma natural al hacerlo, aseguran en este centro.

Actualmente hay cinco guarderías caninas en el área metropolitana de Helsinki, que ofrecen cuidados a corto y largo plazo. Algunas de las perreras son jaulas, donde los perros pasan la mayor parte del día en su propia jaula, y en algunas los perros andan sueltos. Pero en este tipo de guarderías, como Koiraparkki no hay jaulas y cuesta 40 euros al día. En este importe va incluida la atención desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, y también las comidas y los paseos. Es caro, pero, para estos dueños de mascotas, "es algo necesario para el bienestar de sus perros", como dice Sallas.