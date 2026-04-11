Un equipo de científicos presencia por sorpresa el nacimiento de una ballena y descubren un comportamiento nunca antes visto: "Ha sido como ganar la lotería"

Durante una expedición de avistamiento de ballenas en el mar Caribe (concretamente frente a la isla de Dominica) un equipo de científicos ha podido presenciar, por sorpresa, el nacimiento de una ballena.

Lo más sorprendente es que, durante la escena, los investigadores descubrieron un comportamiento nunca antes visto. 11 cachalotes se situaron en la superficie del agua para ayudar a la cría a respirar por primera vez.

Los científicos, que formaban parte del Proyecto CETI (organización sin ánimo de lucro que estudia cómo interactúan los cachalotes), pudieron documentar lo ocurrido grabándolo en vídeo desde un dron.

Esas imágenes aéreas han permitido a los investigadores analizar con gran detalle el comportamiento de cada ballena antes, durante y después del parto. Y esa observación ha derivado en la publicación de un artículo científico en la revista Science.

Tal y como detalla el sitio web de la propia revista, el equipo de científicos, haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial y visión artificial, ha podido examinar la orientación, el rol y la identidad de cada ballena.

"Los vínculos sociales de las ballenas se basan en algo más que lazos familiares estrechos"

El trabajo ha permitido llegar a la conclusión de que lo que estaban haciendo esas ballenas era colaborar entre ellas para que la cría recién nacida pudiera alcanzar la superficie y respirar. Al respecto, Alaa Maalouf, investigadora de aprendizaje automático del Proyecto CETI, ha destacado que esa ayuda conjunta entre familias de ballenas implica que "sus vínculos sociales se basan en algo más que lazos familiares estrechos".

Por su parte, Seán O’Callaghan, biólogo marino que estudia a los cachalotes en la Atlantic Technological University (ATU) de Irlanda, ha subrayado que poder contemplar uno de estos nacimientos es muy poco habitual, por lo que "es como ganar la lotería poder capturar ese evento con un dron".

En cualquier caso, aún es pronto para afirmar que de manera generalizada las ballenas colaboran entre sí en los partos pese a pertenecer a familias diferentes. Para que ese comportamiento pueda confirmarse como habitual, será necesario que se produzcan nuevas observaciones de nacimientos de estos animales.