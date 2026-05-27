Trump recibe en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro para relanzar su candidatura tras el escándalo financiero que le hunde en las encuestas

Trump y Flavio Bolsonaro, en la Casa Blanca

Donald Trump vuelve a mover ficha en la política latinoamericana.

Y esta vez lo ha hecho recibiendo directamente en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y uno de los grandes nombres de la derecha brasileña de cara a las próximas presidenciales.

La imagen era exactamente la que el senador necesitaba.

Flávio Bolsonaro publicó en redes sociales una fotografía junto a Trump en el Despacho Oval, con el presidente estadounidense sentado detrás de la mesa presidencial y sonriendo ante las cámaras.

Pero detrás de esa escena hay bastante más que una simple visita institucional.

Bolsonaro necesitaba urgentemente un golpe de efecto

El viaje a Washington tenía un objetivo clarísimo: intentar rescatar una candidatura que atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Flávio Bolsonaro llegó el domingo por la noche a EE.UU buscando desesperadamente una reunión con Trump que ni siquiera estaba confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

Y la razón es política… pero también judicial.

Porque el senador brasileño ha quedado muy tocado después de unas filtraciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia de Brasil.

Los audios que han complicado su campaña

La polémica explotó tras publicarse unos audios en los que Flávio Bolsonaro llama "hermano" al empresario y le solicita una enorme suma de dinero para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

El senador reconoce la relación con Vorcaro, pero insiste en que no hay nada ilegal y asegura que se trata simplemente de financiación privada.

Aun así, el golpe político ha sido importante.

Las encuestas muestran ya un retroceso claro de su candidatura, que hace solo unas semanas aparecía prácticamente empatada con Lula da Silva y ahora vuelve a situarse varios puntos por detrás.

Trump vuelve a alinearse con el bolsonarismo

La reunión deja además otra imagen importante: el regreso explícito del apoyo de Trump al entorno Bolsonaro. Ambos movimientos llevan años compartiendo afinidad ideológica y estrategias políticas muy similares.

De hecho, Trump llegó a intentar influir públicamente en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe institucional en Brasil tras las elecciones de 2022.

Incluso impuso aranceles y sanciones contra Brasil y contra magistrados del Supremo brasileño relacionados con el caso. Aunque posteriormente terminó rebajando la tensión tras negociar directamente con Lula.

El detalle que más llama la atención

Y ahí aparece uno de los elementos más sorprendentes de toda esta historia.

Porque la reunión con Flávio Bolsonaro se produce menos de tres semanas después de que el propio Lula da Silva visitara también la Casa Blanca.

Aquel encuentro entre Trump y Lula fue presentado oficialmente como positivo por ambas partes.

Ahora, sin embargo, Trump vuelve a enviar una señal clarísima hacia la derecha brasileña al recibir públicamente al gran rival político del presidente brasileño.

Brasil vuelve a convertirse en un tablero clave

Todo esto confirma algo que empieza a verse cada vez más claro en Washington: Brasil vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios políticos internacionales de la nueva era Trump.

Y también en uno de los lugares donde más se está reproduciendo la batalla global entre populismos de derechas, izquierdas latinoamericanas y guerras judiciales.

Mientras tanto, Flávio Bolsonaro se marcha de Washington con lo que había venido a buscar: una fotografía junto al hombre más poderoso del trumpismo.

Otra cuestión distinta es si esa imagen bastará para frenar el desgaste político que está sufriendo en Brasil.