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Trump recibe en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro para relanzar su candidatura tras el escándalo financiero que le hunde en las encuestas
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Trump recibe en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro para relanzar su candidatura tras el escándalo financiero que le hunde en las encuestas

Flávio Bolsonaro buscaba una foto con el presidente de EE.UU después de quedar tocado por unas filtraciones sobre un supuesto fraude millonario en Brasil.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Trump y Flavio Bolsonaro, en la Casa Blanca
Trump y Flavio Bolsonaro, en la Casa BlancaEFE

Donald Trump vuelve a mover ficha en la política latinoamericana.

Y esta vez lo ha hecho recibiendo directamente en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y uno de los grandes nombres de la derecha brasileña de cara a las próximas presidenciales.

La imagen era exactamente la que el senador necesitaba.

Flávio Bolsonaro publicó en redes sociales una fotografía junto a Trump en el Despacho Oval, con el presidente estadounidense sentado detrás de la mesa presidencial y sonriendo ante las cámaras.

Pero detrás de esa escena hay bastante más que una simple visita institucional.

Bolsonaro necesitaba urgentemente un golpe de efecto

El viaje a Washington tenía un objetivo clarísimo: intentar rescatar una candidatura que atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Flávio Bolsonaro llegó el domingo por la noche a EE.UU buscando desesperadamente una reunión con Trump que ni siquiera estaba confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

Y la razón es política… pero también judicial.

Porque el senador brasileño ha quedado muy tocado después de unas filtraciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia de Brasil.

Los audios que han complicado su campaña

La polémica explotó tras publicarse unos audios en los que Flávio Bolsonaro llama "hermano" al empresario y le solicita una enorme suma de dinero para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

El senador reconoce la relación con Vorcaro, pero insiste en que no hay nada ilegal y asegura que se trata simplemente de financiación privada.

Aun así, el golpe político ha sido importante.

Las encuestas muestran ya un retroceso claro de su candidatura, que hace solo unas semanas aparecía prácticamente empatada con Lula da Silva y ahora vuelve a situarse varios puntos por detrás.

Trump vuelve a alinearse con el bolsonarismo

La reunión deja además otra imagen importante: el regreso explícito del apoyo de Trump al entorno Bolsonaro. Ambos movimientos llevan años compartiendo afinidad ideológica y estrategias políticas muy similares.

De hecho, Trump llegó a intentar influir públicamente en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe institucional en Brasil tras las elecciones de 2022.

Incluso impuso aranceles y sanciones contra Brasil y contra magistrados del Supremo brasileño relacionados con el caso. Aunque posteriormente terminó rebajando la tensión tras negociar directamente con Lula.

El detalle que más llama la atención

Y ahí aparece uno de los elementos más sorprendentes de toda esta historia.

Porque la reunión con Flávio Bolsonaro se produce menos de tres semanas después de que el propio Lula da Silva visitara también la Casa Blanca.

Aquel encuentro entre Trump y Lula fue presentado oficialmente como positivo por ambas partes.

Ahora, sin embargo, Trump vuelve a enviar una señal clarísima hacia la derecha brasileña al recibir públicamente al gran rival político del presidente brasileño.

Brasil vuelve a convertirse en un tablero clave

Todo esto confirma algo que empieza a verse cada vez más claro en Washington: Brasil vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios políticos internacionales de la nueva era Trump.

Y también en uno de los lugares donde más se está reproduciendo la batalla global entre populismos de derechas, izquierdas latinoamericanas y guerras judiciales.

Mientras tanto, Flávio Bolsonaro se marcha de Washington con lo que había venido a buscar: una fotografía junto al hombre más poderoso del trumpismo.

Otra cuestión distinta es si esa imagen bastará para frenar el desgaste político que está sufriendo en Brasil.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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