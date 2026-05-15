Es oficial: los humanos montaban a caballo 1000 años antes de lo que se pensaba, según un nuevo estudio

La historia de la relación entre humanos y caballos acaba de cambiar por completo. Un nuevo estudio internacional ha revelado que las personas comenzaron a montar a caballo más de mil años antes de lo que los científicos creían hasta ahora, adelantando el origen de la equitación hasta alrededor del 3500 a. C.

La investigación, publicada en la revista científica Science Advances, sostiene que los caballos ya eran utilizados para desplazarse, trabajar e incluso comerciar mucho antes de que se produjera su domesticación completa.

Hasta ahora, la teoría más aceptada situaba el inicio de la domesticación de los caballos entre el 2200 y el 2100 antes de Cristo. Sin embargo, el nuevo análisis de ADN antiguo, restos óseos y evidencias arqueológicas demuestra que la relación entre humanos y caballos comenzó mucho antes y de manera mucho más compleja.

Los investigadores de la Universidad de Helsinki concluyen que no hubo un único momento de domesticación, sino un proceso lento desarrollado durante siglos en distintas regiones de Eurasia.

“El caballo transportaba personas. Y con ellas, palabras”, explicaron los autores del estudio para destacar el enorme impacto que tuvo la equitación en la expansión de las culturas humanas y de las primeras lenguas indoeuropeas.

El trabajo apunta especialmente al pueblo Yamnaya, una antigua cultura asentada en territorios de las actuales Rusia y Ucrania, cuya expansión por Europa y Asia hace unos 5.000 años pudo haberse acelerado gracias al uso de caballos y carros.

Según los científicos, esta revolución cambió por completo la movilidad humana. Por primera vez, las personas podían recorrer enormes distancias en pocas horas, algo impensable hasta entonces.

El profesor Volker Heyd, uno de los autores principales del estudio, aseguró que el descubrimiento “transforma nuestra comprensión de la historia humana”, ya que demuestra que los caballos ya tenían un papel clave en las sociedades antiguas mucho antes de lo que indicaban las teorías tradicionales.

La investigación también revela que distintas poblaciones de caballos se expandieron desde Siberia occidental hasta Europa central y que varios grupos humanos intentaron domesticarlos de forma independiente.

Más allá del transporte, los expertos creen que el desarrollo de la equitación y de los carros impulsó grandes migraciones, facilitó el comercio y ayudó a difundir tecnologías como la rueda por todo Eurasia. “El mundo fue conquistado a caballo”, recordó finalmente Heyd.