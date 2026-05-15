Comienza la búsqueda oficial del sustituto de Daniel Craig como James Bond: ¿quién será el séptimo 007 del cine?

Puede que haya sagas de películas que despierten cierto hastío cuando llegan a un determinado número de historias. Quizá en esos casos se haya contado ya todo o la historia no dé para más. Sin embargo, no hay dudas de que James Bond tiene todavía mucho que contar, que mostrar y que demostrar.

Es evidente que lo que funciona también es cambiar cada ciertos años al protagonista. El público se ha acostumbrado a que quien encarne a 007 debe ser distinto después de un número de años y de largometrajes.

Por ello, después de que Daniel Craig dijera adiós a la saga en 2021 con Sin tiempo para morir tras 15 años y cinco películas dando vida al legendario espía, había que ponerse a buscar al sustituto.

Pierce Brosnan también interpretó a James Bond

Y la verdad es que se han tomado su tiempo, porque no ha sido hasta mayo de 2026 cuando hemos conocido que la búsqueda del próximo James Bond había comenzado poco tiempo atrás.

Como señala Variety, Amazon MGM Studios comenzó a realizar audiciones para el papel de 007 en las últimas semanas, lo que fue confirmado por el estudio en un comunicado en el que tampoco han querido dar demasiados detalles.

"La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno", señaló Amazon MGM Studios.

El actor británico Roger Moore dio vida al agente 007 GETTY

Para esta búsqueda, el estudio cuenta con la ayuda de Nina Gold. Esta directora de casting ha estado detrás de Juego de tronos, The Crown, cinco cintas de la saga Star Wars, Los Miserables o Cónclave, entre otros trabajos, por lo que no hay duda de que sabe lo que hace.

Nina Gold fue además nominada al Oscar 2026 por Hamnet en el debut de la categoría de Mejor Dirección de Casting. Se lo llevó Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra, pero teniendo en cuenta el currículum de Gold, es posible que la estatuilla solo sea cuestión de tiempo.

Rumores sobre Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson

La próxima película será la número 26 de James Bond. Va a estar dirigida por Denis Villeneuve, Amy Pascal y David Heyman serán los productores, el guion va a ser cosa de Steven Knight y Tanya Lapointe ejercerá como productora ejecutiva.

Aaron Taylor-Johnson suena como el séptimo James Bond Getty Images

La gran pregunta es, aparte del título y la sinopsis de la próxima aventura del espía creado por Ian Fleming, es quién va a encarnar al nuevo 007. Entre las apuestas están Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson, pero no hay nada decidido y todavía podemos sorprendernos.

El elegido será el séptimo actor en interpretar al agente más famoso del cine. Previamente Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig fueron quienes dieron vida a James Bond. ¿Quién será el próximo que pronunciará aquello de 'me llamo Bond, James Bond' y que pedirá un vodka martini 'agitado, no mezclado'? Pronto lo sabremos...