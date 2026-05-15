Una de las revistas más antiguas de EEUU hace una descripción de Pedro Sánchez que en España va a generar orgullo

Pedro Sánchez marca la diferencia. Así lo ha descrito The Nation, una de las revistas más antiguas de Estados Unidos, fundada en 1865 por abolicionistas, que ha analizado la figura del jefe del Ejecutivo español haciendo balance de lo que ha conseguido hasta ahora en el panorama internacional, donde ha logrado aumentar su reputación gracias a sus claras posturas contra la guerra en Irán iniciada por EEUU e Israel.

Para la revista, Pedro Sánchez "no está esperando un salvador", y eso es precisamente lo que le hace destacar por encima del resto. Sitúan el contexto en la reciente cumbre titulada Movilización Global Progresista, celebrada el pasado 18 de abril en Barcelona.

La publicación se pregunta "¿qué sigue?" tras el inicio de la guerra en Irán y la respuesta "insuficiente" de demasiados líderes. La contestación, para The Nation, tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez, quien ofrece una salida desde que presentó en abril "una visión alternativa y esperanzadora al mundo".

"Un líder de la izquierda"

"Sin esperar directrices de Berlín ni de París, organizó la cumbre, donde los últimos vestigios de la izquierda europea se reunieron para impulsar un programa ambicioso: derrotar al fascismo mediante el populismo económico, rechazar la intervención militar y combatir el auge del autoritarismo", analiza la revista.

Destacan que Sánchez se ha posicionado como un "líder de la izquierda" que reconoce "la necesidad de alianzas sólidas" y que, en un momento de crisis acumuladas —desde las guerras hasta el cambio climático, la migración y la desigualdad de ingresos—, comprende que debe utilizar todo el poder que tiene en sus manos.

"Ofrece una lección a la izquierda"

Rematan el artículo con un párrafo que en España va a generar orgullo: "La respuesta al fascismo siempre ha sido una agenda populista y anticolonial, pero fue Sánchez, un líder excepcional, quien ofreció una coalición alternativa para que la izquierda se uniera".

Fue precisamente esa oposición de Sánchez al intento de la ultraderecha de reconfigurar el orden mundial "a costa de los pobres y los trabajadores" la que ofrece "una lección" a la izquierda: "Estudien historia, teoría y poder, y no esperen a que nadie los salve".