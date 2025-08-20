Expertos lanzan una advertencia sobre los efectos de los incendios en los animales y explican cómo ayudarlos

Miles y miles de hectáreas arrasadas por el fuego. El ministerio de Interior cifra la extensión en 375.000 hectáreas quemadas en lo que va de año y, aunque el tiempo parece haber ayudado a las labores de extinción en los últimos días, todavía hay 20 fuegos en nivel 2 este miércoles.

Con las llamas, más allá de los árboles y las localidades afectadas con inmuebles arrasados, son muchos los animales tanto silvestres como domésticos que se han visto afectados por el fuego. Muestra de ello es la imagen viral del incendio de Tres Cantos (Madrid) en la que se veía a un grupo de vacas que se habían quedado acorraladas en un terreno calcinado.

Sin embargo, aunque los ganaderos y propietarios de animales luchan en muchos casos por salvarlos, expertos y partidos como PACMA han denunciado que no existan protocolos efectivos de evacuación de animales en situaciones de emergencia.

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha publicado en Instagram una guía de cómo afectan las llamas, tanto directa como indirectamente, a los animales y unas indicaciones para quienes puedan ayudar a los animales cercanos afectados.

Tal y como explican, la consecuencia más directa es la pérdida de hábitats y hogares, viéndose expuestos a peligros y especies que no conocen, esto especialmente grave en "las especies amenazadas" ya que "la destrucción de sus hábitats compromete su supervivencia".

Además, recuerda que el humo que "tiene efectos nocivos sobre el sistema respiratorio de la fauna silvestre" y que en el caso de los animales herbívoros el riesgo de supervivencia se acentúa debido a la "destrucción de cobertura vegetal". A nivel de alimentación, recuerdan que "las cenizas y los escombros contaminan las fuentes de agua, afectando la calidad del recurso y representando un riesgo para la vida acuática".

A nivel de hábitos y comportamientos, FAADA recuerda que "la pérdida de lugares de nidificación y reproducción interrumpe los ciclos reproductivos de numerosas especies" y que este tipo de incendios provoca estrés y altera los "patrones de alimentación, migración y otras conductas esenciales para su supervivencia".

Para poder ayudar, la ONG recuerda que los vecinos de las zonas afectadas pueden ofrecer su casa como refugio si tienen cerca animales o protectoras, pero también pueden "dejar recipientes con agua en ventanas, jardines o a pie de calle". "Aves, erizos, gatos y animales silvestres varios buscan desesperadamente hidratarse", explican.