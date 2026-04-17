El funesto augurio del chef José Andrés para otoño de 2026 

El chef José Andrés ha dejado un funesto vaticinio para finales de 2026 y 2027 con motivo de la guerra de Irán, tal y como ha comentado en una entrevista en el diario británico The Guardian.

Ha pedido el afamado cocinero, ganador del premio Princesa de Asturias de la Concordia por la labor de su ONG World Central Kitchen, que los burócratas de Washington dejen de mirar los indicadores que tienen que ver con el petróleo y se pongan a mirar lo que pasa en tierra firme.

Según el cocinero, el mundo se dirige a una hambruna que durará años debido al "colapso" del comercio mundial de fertilizantes con motivo de la guerra que Israel y Estados Unidos han comenzado contra Irán.

"Preveo un aumento muy significativo de la hambruna en todo el mundo para el otoño de 2026 y 2027", ha afirmado el cocinero asturiano. Ha explicado el cocinero que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha propiciado que se corten las cadenas de suministro de fertilizantes nitrogenados.

Esto, como ha explicado el chef, ha propiciado un aumento de coste para los agricultores y va a tener consecuencias sobre la producción mundial de alimentos: "No solo sale petróleo por el estrecho de Ormuz. También se transportan fertilizantes muy pesados".

¿Pero, por qué puede afectar? Cuando estos fertilizantes no llegan a tiempo para las épocas clave de siembra, los rendimientos pueden disminuir en el siguiente ciclo de cosecha, según ha comentado el citado medio.

Un impuesto a la paz

¿Y qué ocurre si hay problemas con las cosechas? Que hay menos producción y suben los precios, algo que afecta de lleno a los países más pobres: "En Estados Unidos, un aumento del 2% o 3% es aceptable y la gente se las arregla, pero en lugares como Haití, no te dan un kilo de arroz, te lo dan a cucharadas. Esa gente va a sufrir las consecuencias".

Por esto, José Andrés ha pedido que las grandes potencias del mundo pongan en marcha un "impuesto a la paz", donde cada país ponga un 3% del PIB para paliar esta crisis mundial.

"La cantidad de dinero que estamos destinando ahora a la defensa de cada país... si tan solo destináramos un 3% adicional, habría comida de sobra para asegurarnos de que no hubiera hambre en el planeta Tierra", ha pedido el cocinero.

En conclusión, José Andrés vaticina hambruna para finales de 2026 y 2027 por la falta de fertilizantes debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, algo que afectará a las cosechas. Esto puede propiciar un aumento del precio de los alimentos y en países pobres provocará hambruna.

España y la agricultura

En este contexto, España podría verse afectado sobremanera por esta situación. Según datos publicados por eldiario.es, en el censo agrario de 2020 hay unas 900.000 explotaciones agrarias en el país.

Más de la mitad de ellas son de menos de cinco hectáreas.

Siete de cada 10 son hombres.

Menos del 4% tiene tiene menos de 35 años.

El 41% tienen más de 65 años.

La agricultura representa el 2,3% del PIB de España, por debajo de la construcción (6%), y muy lejos de la industria (16%) o los servicios (75%).