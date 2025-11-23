Alerta mundial por el colapso en el Amazonas: una superficie mayor que España ya ha desaparecido

El cambio climático está debilitando al pulmón del planeta: el Amazonas. En el marco de la Conferencia Mundial de Clima de las Naciones Unidas, celebrada esta semana pasada en Belém (Brasil), y en declaraciones recabadas por el periódico alemán Geo, el ministro alemán de Medio Ambiente asegura que la situación del enclave natural se nota "hasta en Berlín".

"Si la selva tropical en Brasil ya no existiera o solo la mitad, tendríamos problemas completamente diferentes en Alemania porque es el corazón de la tierra", ha subrayado Carsten Schneider, el ministro alemán.

La organización Greenpeace, ha aprovechado la ocasión para demostrar la importancia del Amazonas en el clima global. Johan Rockström, investigador alemán climático, ha lamentado que, "desgraciadamente", "el bosque está sometido a un estrés muy grande". Por su parte, Rómulo Batista, experto regional de la organización social, apunta a la deforestación: "Hay muchos problemas con la tala ilegal en gran parte del bosque".

En la Amazonía brasileña, se han perdido alrededor de 52 millones de hectáreas de naturaleza desde 1985, una superficie mayor que España. Según la red cartográfica brasileña MapBiomas, consultada por el medio de comunicación, esto corresponde a un descenso del 13% de la superficie vegetal original en las últimas cuatro décadas.

Asimismo, se apunta que la principal causa de la deforestación es la ganadería. Los pastos aumentaron de 12,3 millones de hectáreas en 1985 a 56,1 millones de hectáreas en 2024, un crecimiento del 355%. Además, "también se están talando grandes extensiones para el cultivo de soja, que se utiliza principalmente como alimento para animales".

Efectos perjudiciales de la minería de oro

Tal y como reza la publicación, además de todos los puntos tratados anteriormente, el ecosistema del Amazonas sufre la extracción de recursos minerales, especialmente, de oro. "Cazafortunas ilegales suelen instalarse junto a estos lugares".

Las organizaciones medioambientales consultadas por el digital, aseguran que estas prácticas causan serios daños en la región amazónica, por el uso del mercurio: se utiliza a menudo para separar el oro. "Esto contamina el agua y daña a los peces, los árboles y a la población local, por ejemplo, en el sistema nervioso".

El año pasado, según las investigaciones del Think Tank World Resources Institute (WRI), una zona de selva tropical del tamaño de 18 campos de fútbol se perdía cada minuto. Por primera vez, los incendios fueron la principal causa de la destrucción de los bosques tropicales, representando casi el 50%.