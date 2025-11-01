Un ayuntamiento pide a los vecinos que fotografíen a sus gatos para evitar que los capturen: "La limpieza de nuestras calles depende de ello"

Advertencia por la seguridad de nuestros felinos. El ayuntamiento de Le Faget, un municipio francés a pocos kilómetros de Toulouse, ha estrenado una nueva campaña para capturar a sus gatos callejeros. De este modo, y a fin de garantizar el amparo de los domesticados, se ha aconsejado a los residentes del lugar enviar una foto al Consistorio de sus respectivas mascotas. Tal y como publica el periódico Midi Libre, esto es suficiente para compararlo con los felinos capturados y evitar apresamientos incorrectos.

En una información recogida por el diario francés, La Voix du Midi, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña conjunta con la asociación Cha'Mania para capturar a "estos pequeños vagabundos". En esta línea, si no tienen chip de identificación, y su foto no ha sido registrada, los gatos serán considerados callejeros.

Preservar la salud de los felinos

El alcalde de la localidad, Francis Calmettes, ha explicado en conversación con el digital que tras el proceso de captura, estos animales serán examinados por los profesionales. "Serán consultados por un veterinario, con el fin de conocer su estado de salud para luego ser dados en adopción".

De este modo, el Consistorio espera que este "truco" evite la desafortunada separación de los gatos domésticos de sus dueños que viven en el pueblo. Para el mandatario, la campaña es "imprescindible" para la salud pública de la localidad. "Está en juego la salud de nuestras calles, y el bienestar" de los gatos, asegura.

En esta línea, hay muchas familias que por alergias u otros motivos evitan la visita de uno de estos animales callejeros. Hay ciertos aromas, recogidos en el portal web de noticias Detik, que por norma general repugnan a los gatos. Todo ello por su olfato "sensible, fuerte y penetratante". Entre estos aromas se encuentra la lavanda, el vinagre, los cítricos. Además, de especies como el pimentón, la pimienta negra o el laurel.