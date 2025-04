No solo los perros y lobos: a estos cuatro animales también les gusta darse besos 

No estamos en San Valentín, pero siempre es buen momento para un beso de amor, de cariño, de fraternidad. Besos que, aunque algunos no lo sepan, no son patrimonio exclusivo de los seres humanos. Hay algunos animales que también recurren a estos gestos de cariño, afecto o incluso protección.

Los más habituales para 'nosotros' son los perros, especialmente para aquellos que cuentan con alguno como mascota. Pero también dan besos los lobos.

No obstante, hay otros ejemplos, quizás no tan conocidos, de animales 'besucones'. Es el caso de los chimpancés, especie en la que se han documentado besos entre madres y crías como muestra de amor familiar.

Los delfines son otro buen ejemplo, y algunos se pueden observar en los zoos y acuarios de diferentes ciudades del mundo. Este mamífero utiliza los besos como demostración de cariño en distintas partes del cuerpo.

El caso de las hormigas es especial, porque como recoge Europa Sur practican la "trofalaxis", un intercambio de nutrientes entre miembros de la colonia. No es un beso con la connotación que solemos darle, pero sí es una muestra de lealtad interna.

Por último, un habitual de 'escenas románticas', los flamencos. En su época de apareamiento llegan a darse pequeños besos pico con pico... nunca mejor llamados 'piquitos'.